Ángel Garrido, sobre el conflicto con el taxi: "Nosotros no haremos lo mismo que en Cataluña"

Los taxistas cumplen este lunes su primera semana de huelga con la intención de "petar" Madrid ante la llegada de miles de compañeros de otras regiones, que se sumarán a la acampada que han montando en el paseo de la Castellana en su protesta por la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC). A la Castellana han trasladado su 'zona cero' desde Ifema, donde permanecían concentrados de forma permanente desde que se iniciara la huelga, debido a la celebración durante la semana pasada de la feria internacional del turismo Fitur.

Presionan a la Comunidad de Madrid para conseguir el mismo acuerdo que en Cataluña: que no se pueda contratar un VTC con un mínimo de una hora de antelación. Ángel Garrido, presidente de la Comunidad, ha rechazado en 'Herrera en COPE' favorecer a los taxistas para apuntalar un monopolio. "Los taxistas sólo admiten que sólo se pueda contratar un VTC con una hora de tiempo. Eso es lo que han conseguido en Cataluña, ese lugar que se dirige a la Edad Media desde hace tantos años. Pero aquí en Madrid no lo vamos a aceptar porque tenemos liberalizados los sectores y la ley lo impide. Yo no voy a dejar un pufo a todos los madrileños solo porque haya un chantaje de una parte de los taxistas", ha asegurado. Garrido apuesta por aprobar una legislación que sea "razonable" y que deje al taxi el único privilegio de poder captar clientes en la calle. "Nosotros seguimos manteniendo contacto con los taxistas. Pero algunos de sus representantes han pretendido desde el principio el todo o nada. Y cuando uno toma esa actitud, normalmente consigue nada", ha advertido Garrido.

Garrido también desoye las críticas del Delegado del Gobierno en Madrid, que le ha pedido que se ponga a trabajar en el asunto, y le ha recordado que los taxis llevan bloqueando calles desde hace más de una semana sin que la delegación haya hecho nada.