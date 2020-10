El análisis de Herrera sobre Sánchez y su liderazgo tras evitar comparecer en el Congreso

Por último se ha referido al papel de Sánchez en el Congreso de los Diputados, explicando que es complicado entender su estrategia de 'oyente' en la Cámara Baja cuando se va a debatir un estado de alarma que el mismo ha solicitado: "Todo esto se produce porque en España no hay mando único. El liderazgo que ayer mostraron Macron y Merkel no lo tiene Pedro Sánchez, aunque no descarten que aparezca en algún momento. Sánchez acudirá al Congreso de oyente. Es un perfilero metido en las tablas y deja que sea Salvador Illa el que pida la prórroga sin tener que dar explicaciones en la Cámara. El juego es claro. Ahora Sánchez no quiere conseguir el estado de alarma durante seis meses, pero ha optado por ir cada 15 días al Gobierno a informar sobre el estado de alarma pero no someterse a la votación. Esta medida ha sido la propuesta por ERC, un partido que quiere acabar con España".