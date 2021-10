Manolete, más sincero que nunca: cuenta al Grupo Risa cómo convive con el párkinson

Manolete se retira. Lo hace por prescripción médica. Siempre ha sido uno de los nuestros. No porque haya trabajado con nosotros –de hecho estuvo en el ‘bando’ de enfrente- sino porque su voz nos ha acompañado en las últimas décadas y ha formado, forma y formará parte del ramillete de voces del Grupo Risa.

Hace unos días se despidió públicamente en la cadena SER, medio en el que tantos años colaboró con José Ramón de la Morena: "Hoy es un día triste para mi. Por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar. Desde el año 92 he estado trabajando en la Cadena SER. Os doy las gracias a todos los que habéis estado trabajando conmigo, he aprendido muchísimo. No me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos, y que todos vosotros estáis en mi corazón", dijo emocionado.

Como entenderéis teníamos que llamarle y echar un rato de radio juntos. Nos lo debíamos. Él ha sido protagonista muchas veces en nuestro espacio. Sus cortes de audio, sus llamadas, su imitación… Y Manuel Esteban –que es su nombre compuesto, Esteban no es su apellido- no puso ningún impedimento, todo lo contrario. Le apetecía estar con nosotros.

Desde hace algunos años Manolete padece Parkinson, enfermedad que le ha obligado a retirarse del gran foco mediático de una radio o un periódico –su entrañable y querido diario as- pero que no le va a impedir seguir activo en las redes sociales, como él mismo comenta en esta entrevista. De hecho, sobre su estado escribió también en Twitter hace tiempo: "Mi silencio ha estado provocado por un duro aviso de enfermedad que ha tenido y con el que estoy luchando para recuperarme y dando las gracias a todos los amigos que han estado preocupados y se han interesado por mi persona. No fumar es mi gran reto".

Así, hemos hablado de todo un poco. Lo primero, de cómo está de salud, de la reacción de la gente al anunciar su adiós al periodismo o del número de veces que le ha sonado el teléfono. De su trayectoria profesional, de cómo y cuándo llega a la radio, de la época de la guerra entre García y De la Morena, de sus fichajes, de su acordeón, de sus compañeros, de cómo vivió él el trasvase de Paco González y compañía de la SER a la COPE, de otros compañeros, de actualidad… y cómo no, de lo que ha tenido que sufrir al Grupo Risa.

Atlético de corazón, como bien sabéis, este gran lector responde también a qué noticia le hubiese gustado dar o a cómo ve el periodismo en la actualidad.

Una entrevista salpicada con nuestros personajes que concluirá con una porra particular: su favorito para ganar la Liga, la Copa y la Champions League.

Manolete es un buen tipo que siempre se llevó bien con sus colegas de profesión. Su carácter afable y desenfadado también se ha ganado el favor del público, siendo un personaje muy querido por los oyentes y por los lectores.

