“La voz interior negativa es muy habitual y capaz de hacernos ser nuestro peor enemigo”

Vuelve a Fin de Semana con Cristina la psiquiatra Marian Rojas, esta vez para hablar de los presentimientos de algo malo cuando todo va bien: “Seguro que os ha pasado muchas veces y a todos o casi todos. Se asocia a una ‘voz interior’ que va comentando nuestra vida y nos la marca e influye mucho en nuestro estado de ánimo”.

“Todos la tenemos positiva y otra negativa, pero la negativa resuena con mucha más fuerza”, explica Marian, que añade que “la positiva suena pero la negativa es como una mancha de alquitrán en un vaso de agua, hace que todo se oscurezca, a menos que tengas muy trabajada tu personalidad y seas capaz de desechar ese pensamiento negativo y puedas disfrutar del resto del día, de hecho una de las cosas que repito es que la ‘felicidad’ consiste en aprender a conectar con lo bueno de cada día a pesar de los factores negativos, que a veces son una circunstancia negativa pero en muchísimas ocasiones es un pensamiento negativo”.

La psiquiatra advierte también del “autoboicot”, que “nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo”, y eso ocurre muchas más veces de las que nos gustaría. Marian ha investigado mucho este concepto y lo llama “la grabadora”: “Todos nosotros tenemos una grabadora en blanco cuando nacemos, y en cuanto crecemos le damos al botón de grabar. Ahí se empieza a grabar todo, cómo nuestros padres y cuidadores hablan de nosotros y se dirigen a nosotros, ‘este niño es un pesado’, ‘qué intenso es’, ‘todo le sale mal’, ‘es más guapa su hermana’, incluso en el ámbito del colegio, y todo eso tiene un impacto brutal en nosotros mismos. Entonces a los 15-17-20 años dejas de grabar y sale el ‘play’”.

La escritora detalla que esas voces de ‘no vas a conseguir pareja ni adelgazar ni ese puesto de trabajo ni ser querida’ muchas veces vienen de voces que se lo decían a esa persona en la infancia o en la juventud: “De repente aparece un padre o un profesor o incluso un grupo de amigos que no te hacían sentir parte de ese grupo que te decían esas cosas. Siempre digo que no podemos abrir algo que no podemos cerrar, de hecho fue el primer consejo que me dio un paciente. A veces no debemos abrir cosas de la infancia o la juventud porque nos podemos encontrar algo que no sepamos gestionar. Pero otras veces viene alguien que nos puede ayudar y que tiene mano en ello y nos damos cuenta de que ese padre no nos valoró o la exigencia fue demasiado fuerte y se arrastran esos consejos”.

Rojas asegura que “todos arrastramos alguna herida, más o menos fuerte, pero todos las tenemos ya que la vida tiene tantos matices y te pueden pasar tantas cosas… mi vida es maravillosa pero yo perdí un hermano y viví ese duelo y ahora soy un poco sobreprotectora. A todos nos pasan cosas que tienen que ver con esa infancia, sobre todo esa voz interior determina nuestra autoestima y eso es clave”.

La autoestima, explica Marian, es “cuánto te quieres y te cómo te trata tu voz”: “Si no te quieres es porque tu voz de está diciendo siempre ‘no vales’; autoestima y voz interior están íntimamente relacionadas con lo bien o mal que vayas a conseguir desempeñar tu trabajo o vida familiar. Si tú no crees capaz de hacerlo, es mucho más probable que te salga mal, y eso es ansiedad”.

El consejo final de Marian es “medir tu estado emocional”: “¿Estás con estrés, angustiado, duermes bien, te sientes querido? ¿Cómo es mi voz interior, creo que no me merezco lo bueno que me pasa? En el libro dedico todo un capítulo a hablar de esta voz interior y cómo desbloquearla, al hacerlo nos convertimos en nuestros aliados”.