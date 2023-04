El verdadero motivo por el que algunos árboles tienen un "aro" en el tronco: "Provoca situaciones de peligro"

Que no llueve y hace demasiado calor para las alturas de año a las que estamos no es un secreto y es algo más que evidente. La ausencia de precipitaciones preocupa a todos los expertos y cada vez más comunidades comienzan a mirar a sus embalses, intentando averiguar si la cantidad de agua almacenada podrá aguantar la sequía que, cada vez más, empieza a afectar a más zonas de España. Algo que, aunque no lo parezca, también está modificando el ciclo de la naturaleza, alterando el ciclo de crecimiento de las plantas e incluso precipitando la aparición de insectos antes de tiempo.

Este domingo, por ejemplo, en 'Fin de Semana' hemos hablado de la llegada de las tortugas bobas a muchas zonas del Mediterráneo por el cambio de las temperaturas del agua.





Una serie de circunstancias, como decimos, que también han comenzado a afectar a los parques y parajes de todo el país, y por lo que todos los expertos se han puesto alerta y tratan de buscar soluciones a graves problemas como la aparición de insectos y plagas antes de tiempo. Santiago Soria es ingeniero de Montes y subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid y se ha pasado por los micrófonos del programa para contarnos qué insecto ha comenzado a aparecer ya, antes de tiempo, en nuestros parques y cómo lo están atajando.





El verdadero motivo por el que algunos árboles tienen un "aro" en el tronco

Uno de los insectos que ha llegado a nuestros parques antes de tiempo es, precisamente, la procesionaria. Habitualmente, tal y como ha explicado Soria, esta oruga "está muy bien adaptada a nuestro clima", ya que "aguanta muy bien el frío y calores". Eso sí, "hasta ciertos límites". Cuando cambia el clima, y especialmente cuando las temperaturas son más suaves, abre a estos insectos un escenario "más favorable". Precisamente, la procesionaria es "una de las peores plagas de los pinos", así como también para los seres humanos, ya que "es muy urticante", tanto para personas como mascotas y puede "provocar situaciones de peligro".

Los síntomas habituales, ha contado, "son fuertes urticarias". Esta oruga tiene "unos pelitos venenosos" que aun sin tocarla, ya que los lanza, ya pueden hincarse en nuestra piel. Estos pelos segregan un veneno neurotóxico y puede provocar "irritaciones bastante fuertes, a veces con picores fuertes y si eres sensible fiebre". En algunos casos, todos ellos extranjeros, incluso se han presentado casos de muerte por "shock anafiláctico o cegueras si les ha caído en los ojos". Ahora bien, es posible que ya te hayas preguntado, como nosotros: ¿y cómo se ataja? Lo cierto es que probablemente, si has paseado por algún parque, hayas visto unos "aros" o "cinturones" alrededor de los árboles. Este es el método empleado para acabar con la procesionaria.





"Ponemos unos aros en el pino para que se queden y las destruimos, no bajan al suelo", ha explicado el experto. Estos aros que rodean el tronco del árbol tienen una bolsa con tierra. "Las orugas bajan al cinturón y entran pensando que es el suelo. En la bolsa se entierra y se convierten en crisálidas, que dará la mariposa a principios de verano. Nosotros cortamos el ciclo", ha explicado.

También lo hacen, al contrario, durante el verano, con los machos. "A mediados de verano, las mariposas hembra llaman a los machos con feromonas y para esto ponemos cajitas donde dentro hay feromonas que huelen, los machos entran a la trampa y no pueden salir, por lo tanto, no pueden fecundarlas y volvemos a romper el ciclo".

En el caso de que fallara cualquiera de estas opciones, a final de verano, "atacamos directamente a las orugas".