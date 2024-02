Rafa, víctima del incendio del Campanar, en Fin de Semana: "Hemos vivido en una tumba"

Rafa era vecino del tercer piso de uno de los dos edificios siniestrados en el barrio del Campanar el pasado jueves y aún ve caer delante de sus ojos las placas de la fachada ardiendo. No lo puede olvidar.

Es víctima de la tragedia vivida en Valencia y pese al paso de los días no da crédito.

Javier y sus padres lo han perdido todo: "Seguimos sin creer lo que ha pasado" Vivían en el primero del edificio siniestrado en el Campanar; dos días después aún no da crédito a lo del jueves. Su vida ha cambiado y pide a los políticos que no les olviden 24 feb 2024 - 10:11

"Venía del gimnasio y el fuego ya había saltado a mi bloque, ya estaba en mi piso. No nos hemos llevado nada. Las placas caían como folios ardiendo. ¿Cómo se puede hacer una finca con esos materiales? Hemos vivido en una tumba", le dice con angustia a Cristina López Schlichting esta mañana de sábado en Fin de Semana que se está realizando enfrente de los edificios abrasados.

Cuando Cristina habla con Rafa aún no se sabía que la Policía Científica y los bomberos habían localizado un nuevo cuerpo. El décimo cadáver recuperado entre los restos de los edificios destruidos por la voracidad del fuego.

Rafa no descarta más víctimas porque "hay vecinos a los que echo de menos, no los veo, no los he visto".

Policía nacional, Rafa no quiere salir en las fotos, pero le cuenta a Cristina como el jueves nada más iniciarse el fuego, él iba al gimnasio con su hijo cuando "me llamó la administradora, llamé a mi mujer que estaba en casa, cerró las ventanas y a los diez minutos me volvió a llamar, Rafa, Rafa que está ardiendo todo".

Se han quedado sin nada, como Javier viven en el hotel, donde podrán estar hasta el 29 de febrero y luego esperan que les realojen en algún lugar como han prometido desde el ayuntamiento.

"Ver el edificio te pone mal, no pudimos sacar nada". Aun así dan gracias por estar vivos.