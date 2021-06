Qué hay detrás de Bill Gates y la pandemia: inversión en medios de comunicación y su conexión con las vacunas

Carlos Astiz es el autor de 'Bill Gates, ¡Reset!', un libro sobre las conexiones del multimillonario Bill Gates, uno de los hombres más ricos de occidente, con el Fondo Monetario Internacional y el rol que han jugado sus inversiones en la pandemia del coronavirus. “Bill Gates tiene ahí un conflicto de intereses, que intenta ocultar sistemáticamente”, comenta en Fin de Semana de COPE.

Una figura, la del fundador de Microsoft, que ha pasado de hombre sin escrúpulos a figura blanca para los medios, algo que le cuestiona la propia presentadora del programa, Cristina López Schlichting. “La imagen de Bill Gates en los 90 era la de un millonario sin escrúpulos. ¿Cuándo se convierte en un santo para la opinión pública?”

“Cuando tiene que abandonar Microsoft e inaugura con su padre y su mujer la Fundación, en la que ha invertido decenas de miles de millones en vacunar, programas de semillas para alimentar a la población...”, comenta Astiz en Fin de Semana de COPE.

LENIN NOLLY









La inversión de Bill Gates en los medios



“Pero lo que ha hecho que cambie de verdad es su inversiones en los medios de comunicación. Realiza inversiones en grandes grupos mediáticos, como el The Guardian y, con mucho dinero detrás, consigue formar periodistas, conceder cátedras y premios”, insistía el periodista, autor también de un libro sobre el magnate George Soros. “También es importante el control de los supuestos verificadores, que filtran las noticias que le son favorables y las que no. El Reset no es la teoría ningún demente, es la política oficial del Fondo Monetario Internacional”.

En palabras de Astiz, todo obedece a un plan de reestructuración de las sociedades: “Estamos en un proceso de reorganización social que va a cambiar el mundo. Los grandes multimillonarios que se representan en los grandes fondos de inversión quieren otra sociedad, otro tipo de personas y naciones para aumentar sus beneficios Lo que más les preocupa es consolidar su poder y extenderlo y aumentar sus beneficios”.





Reducción de la población



“Los planes son públicos: hay un eje central que es la reducción de la población. Desde el siglo XVIII los grandes millonarios siempre han tenido la idea en la sociedad anglosajona que hay demasiados pobres, los sucios que no les hacemos casos. En consecuencias han desarrollado toda una seria de políticas para reducir la población: las leyes proabortos o de eutanasia, todo adornado con muy buenas palabras. Los anticonceptivos, los abortos químicos...”, añade el autor.

“Además, las naciones tienen que desaparecer, son incómodas, quieren sociedades débiles con naciones rotas e individuos débiles que no saben muy bien lo que está pasando y que tienen miedo. El odio de la lucha de clases lo hemos visto instalado en las leyes de violencia de género, especialmente en España, y no sólo en la pandemia, en los enfrentamientos raciales o el cambio climático. Y, a cambio de ese recorte de libertades que el pánico nos hace aceptar, estamos teniendo la propuesta de la comodidad: no te preocupes por tus hijos, que te los cuida el Estado, o el esfuerzo. Es la comodidad del esclavo”.

LESZEK SZYMANSKI









Financiación de las vacunas



También se ha querido referir el invitado de Fin de Semana a la conexión entre Gates y todas las sospechas del proceso de vacunación: “Las vacunas en sí, el proceso tan rápido de generarlas, que normalmente tarda entre 8 o 15 años, debería hacernos dudar. Parece que todo se va a conseguir solucionar con la vacuna obligatoria, y un virus respiratorio no puede impulsarnos a recortar nuestras libertades y nuestros derechos”.

“Bill Gates tiene ahí un conflicto de intereses, que intenta ocultar sistemáticamente. Es uno de los grandes accionistas de los laboratorios que fabrican las vacunas y, a la vez, es el impulsor de la alianza de vacunación mundial de la ONU y uno de los donantes principales de la OMS, que parece que la única solución que encuentra para el Covid es la vacunación masiva. Cuantas más vacunas se pongan, más dinero gana con sus acciones. No sé, yo creo que un gran benefactor no tendría que tener en cuenta eso, pero es cierto que las vacunas ya le han proporcionado decenas de millones de dólares en beneficios”.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, firma un acuerdo con el vicepresidente comunitario para la Unión Energética, Maros Sefcovic / EFESTEPHANIE LECOCQ