El problema de procrastinar o dejar las cosas para mañana

Día y días de no conseguir terminar las cosas, otras incluso de no empezarlas. Unas veces lo llamamos pereza. En otras, tendríamos que reconocer nuestra propia inseguridad. No realizar esa llamada que consideramos incómoda, no empezar un trabajo porque es difícil y nos da miedo. Son algunas de las causas y Marian Rojas, autora de “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, nos ha dado los consejos para combatirlo: “Hay que entender que no es un tema de vaguería, son situaciones que son importantes y que se sustituyen por cosas agradables. Se hace por dos razones: por perfeccionismo y querer hacerlo tan bien que genera ansiedad o porque hacerlo te trae negatividad y, de manera directa, a la ansiedad”.

Todo lo relacionado con cosas importantes, temas de no saber gestionar conflictos y que viene de un término que se llama acrasia y que “va en contra de nuestro juicio”. Es el hecho de darse cuenta de darse cuenta de que tenemos que ir por ese camino pero no queremos hacerlo. Se postergan las cosas hasta el punto de hacerte daño a ti mismo. “Esto merma la autoestima y genera ansiedad” porque le mandas mensajes erróneos a tu cabeza. “Hay tres fases, la incomodidad de enfrentarse a un tema, la segunda enfrentarse a algo totalmente secundario y que lo justificas diciéndote que es importante. Por último, posponer esta acción y no sabes gestionar las emociones relacionadas a la tarea que toca”.

Marian Rojas nos ha dado las claves para combatir la procrastinación: “Comprenderse y entenderse para gestionar mejor nuestras emociones. Dividir el trabajo que se nos está haciendo una cosa gorda en distintas tareas pequeñas. Por último, evitar las distracciones y excusas para no hacerlo”.

