Presidenta AVT: “Le dije a Sánchez que mirase las armas con las que mataron a nuestras familias y no contestó”

“Día de las victimas del terrorismo y, un año más, el Congreso va a rendirle homenaje, pero muchas víctimas no irán, se sienten maltratadas”, comentaba este domingo la presentadora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting. Y es que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, por segundo año consecutivo, no acudirá al acto que tendrá lugar dentro del Congreso de los Diputados.

Maite Araluce, presidenta de la asociación, y a cuyo padre asesinó la banda terrorista, explicaba la ausencia: “Este gobierno de Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas, fundamentalmente no asistimos por el protagonismo político que el Ejecutivo ha dado a los herederos del brazo político de ETA”. “Llevamos años recuperando indicios de que Bildu es ilegal, y lo que está haciendo este gobierno es blanquear”, comentaba en Fin de Semana de COPE.





Araluce: “Le dije a Sánchez que mirase bien las armas”



La presidenta de la AVT ha querido recordar en el día de las víctimas el episodio que vivió con el presidente del Gobierno durante el acto de destrucción de las armas de ETA. “Al presidente Sánchez no hemos podido decirle que Bildu es ilegal porque no nos recibe, por eso acudimos al acto de destrucción de armas, porque sabíamos que Sánchez estaría allí”.

Explica Araluce a Cristina qué es lo que le dijo al líder del Ejecutivo: “Me acerqué y le dije que mirase las armas bien, que con esas armas habían matado a nuestros seres queridos, y las empuñaban los que acercan los viernes a cárceles del País Vasco”. No obstante, la respuesta de Sánchez no fue la más positiva: “Ni me contestó ni me miró. Él sabe la opinión de las víctimas, pero parece que no le interesa”.









Acercamiento de presos



La presidenta de la AVT comenta que existe un poco más de comunicación entre la asociación e interior respecto al traslado de presos. “Últimamente si es verdad que, con este gobierno, lo único medio decente es tener un poco mas de transparencia y comunicarnos a la AVT los traslados, un rato antes de que se diga en la prensa”.

Eso sí, recuerda que estos hechos siguen teniendo un impacto psicológico. “Cuando nos lo comunican nosotros ponemos en marcha al equipo jurídico de la AVT, y este al equipo psicológico que avisa a las víctimas antes de que lo sepan por la prensa. El impacto es muy negativo, incluso tenemos que estar dando tratamiento psicológico a esas personas”.

“Para trasladarlos a las cárceles más próximas a sus casas tendrían que colaborar con la justicia y mostrar arrepentimiento, a mi no me importa el traslado, lo que no me parece bien es acercarlos sin que se hayan arrepentido absolutamente de nada. El caso de mi padre, que me afecta a mí, está sin resolver. Si colaboraran con la justicia estos casos se resolverían. No se resolverían, porque han prescrito, pero tendríamos derecho a la verdad”, concluye.

GRAFCAV6146. PAMPLONA, 18/06/2021.- Una manifestación, convocada por el sindicato LAB bajo el lema "Euskal presoak etxean eta bizirik nahi ditugu" (Queremos a los presos vascos en casa y vivos), ha reclamado este viernes en Pamplona el acercamiento de los presos a sus lugares de origen.La marcha ha partido a mediodía de la Plaza Consistorial precedida de una pancarta con el lema "Presoak deportatuak eta iheslariak Euskal Herrira" (Presos deportados y refugiados, a Euskal Herria). EFE/ Jesús DigesJesús Diges