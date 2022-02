Pedro Cifuentes, el alpinista y bombero que ha participado en un rescate de montaña en la Patagonia

Las montañas son uno de los lugares más íntimos y bellos que puedes encontrar en el planeta pero también entrañan los mayores peligros. Sobre todo en los lugares con climas extremos. Vamos a situarnos en la Patagonia Argentina, en la parte sur. Allí se encuentra el Cerro Torre, una de las montañas más famosas en el mundo del alpinismo. Esta semana un reconocido montañero italiano, Korra Pesce ha perdido la vida y su compañero, el argentino Tomy Aguiló, está muy grave en el hospital. Mientras dormían sobre una repisa en la montaña que escalaban, una avalancha de roca y hielo les sorprendió en plena noche. Tomy consiguió accionar un dispositivo que emitía una señal de GPS y pudieron localizarle. Consiguió descender hasta un punto en el que le rescató un grupo de montaña improvisado. Al llegar a la base del Cerro Torre, se encontró a un español. Pedro Cifuentes. Él le proporcionó medicación bajo supervisión de una doctora, consiguió estabilizarlo y le acompañó en el helicóptero del ejército que le recogió para llevarle al hospital.

Hoy, en Fin de Semana de COPE ha contado cómo fue la experiencia. "Yo estaba de casualidad en el campamento base cuando pasó todo. Había muchos desprendimientos de roca y hielo y por eso bajé de la pared. Durante 3 días solamente dormí 4 o 5 horas".

Según Cifuentes, "estaban en una especie de caja de chapa, Tomy pudo bajar de la pared con un poquito de material que le quedó hasta que le encontraron los rescatadores". Una vez llegaron hasta el punto en el que él se encontraba le proporcionó "la medicación que tenía en el botiquín para estabilizarlo, bajo supervisión médica, y después vino un helicóptero a por él". El otro escalador desaparecido es Korra Pesce a quien "dan por muerto. Si no ha muerto por los golpes, ha muerto por hipotermia "

Cifuentes ha asegurado que este tipo de incidentes es el día a día de los alpinistas: "yo estuve colgado en la pared 30 días cuando hice la travesía de las Torres del Paine". Además ha contado cuáles son sus trucos cuando está colgado en la pared durante tantos días: "para hacer pis y esas cosas aprendes técnicas. Lo mejor es en una botella porque no puedes salir de noche, por ejemplo, cuando estás metido en el saco porque puede haber hasta -20º".

Esta no es la primera vez que Pedro se encuentra en una situación parecida. En 2019, antes de la pandemia, fue también ahí a esa zona y participó en el rescate de 3 montañeros que, en este caso, no sobrevivieron. Pero durante el rescate, otro español que iba con él, cayó desde una altura de más de 30 metros a un lago. Contaba Cifuentes que literalmente "se hizo mierda. Hubo que sacarlo de allí y pasó 30 días en el hospital. Él ya no ha vuelto a la montaña porque tiene lesiones que no se lo permiten. Conseguimos salvarle la vida por los medicamentos que llevaba". Además nos ha contado que él muchas veces ha llegado a temer por su vida: "muchas veces me he visto en situaciones de verdadero peligro. Tengo un amplio currículum de actividades de riesgo", bromea.