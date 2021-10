“Olé por el juez que ha inscrito a una niña sin patria, muy valiente y bien hecho”

Vuelve a Fin de Semana con Cristina el juez con las sentencias más originales. Emilio Calatayud ha analizado dos sentencias. La primera, un juez de Córdoba que ha ordenado inscribir en el Registro Civil a una niña inmigrante que no había sido registrada antes en ningún país: “Vamos al principio de todo, que es el interés del menor. Me parece un acto de valentía inscribirla en España, si se queda apátrida, sin papeles, no sería nadie. Es algo muy bueno. Hay que defender el interés del menor y ese menor pasa a la custodia de la comunidad autónoma, olé por ese juez. Esa criatura tendría que tener la bandera de la barca, pero es que no la tenía. Si alguien no está de acuerdo que plantee recurso, pero no creo que vaya a pasar”.

La otra sentencia es la de la juez que ha dictado que un hijo se vaya con su padre tras la separación con su mare, solo que en este caso usaba la expresión “Galicia profunda” en la sentencia. Emilio lo ha dejado claro: “Aquí es la importancia de los medios de comunicación que no dan las noticias bien. Esta chica se llevó a su hijo en contra de la Justicia, no es que se haya ido a la ‘Galicia profunda’. A la jueza: cuanto más escribes, más te equivocas. El fondo del asunto no es la ‘Galicia profunda’ sino incumplir la sentencia judicial, coger al niño e irse a Galicia. Pero claro, los medios venden más metiéndose con la jueza. Que podía no haberlo dicho, perfecto, pero no es el fondo del asunto”.

El juez explica que “se pueden mover del lugar donde viven pero hay que negociar dónde va a vivir el niño. El padre tenía que trabajar en Marbella, no se podía ir. Aquí lo esencial es cómo se dan las noticias”.