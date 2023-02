Nacho Abad revela los audios que destapan cómo las gemelas de Sabadell planearon el crimen: "Se le fulmina"

Nacho Abad ha contado en 'Fin de Semana' de COPE el crímen de, tal y como las llama, "las gemelas diabólicas". Pili planeó junto a su hermana, Dolores, y su marido Isaac, el asesinato de Pedro, el marido de su hermana. Dolores y Pedro estaban en crisis y parece que solían tener problemas. Ante esto, Dolores pidió ayuda a su hermana y su cuñado para acabar con la vida de su pareja. Finalmente, todos ellos fueron capturados. Pili e Isaac se encuentran en prisión, mientras que Dolores ha quedado en libertad. Fueron los audios que ha compartido Abad lo que ha destapado a los presuntos culpables del crímen.

"Estaba hablando con mi hermana por teléfono y está chunga, chunga. Ella ya no aguanta más y es normal. ¿Cómo conseguir cloroformo para dormirle y luego eso? Porque de este viernes no quiere que pase ya y yo estoy de acuerdo con eso. Así que si conseguimos eso para dormirle y rematarlo, pues el viernes por la noche, yo me pido el día personal, no pasa nada. Hablamos luego que voy a comprar. Hasta luegui", se escucha diciendo Pili a Isaac.

"Pili tiene una hermana gemela, que se llama Dolores y, presuntamente, organizan junto a Isaac, el autor confeso del asesinato de Pedro y el marido de Dolores. Conseguir cloroformo no es fácil, así que deciden también hacerse con una pistola de descargas, una taser, pero no saben utilizarla", comienza analizando el colaborador para dar paso a los siguientes audios.

"El aparato ese tiene un interruptor por detrás para encerarlo, yo no lo he hecho y por eso no daba el contacto, pero es poca cosa. Son 12.000 W, es bastante. Si se pone directamente en el corazón puede hacer daño. Pero no se puede caer al suelo, que se puede romper", sigue diciendo Pili.

Entonces, llega la respuesta de Isaac: "En medio de la calle no vamos a hacer nada ni mucho menos. Las cosas bien hechas. Tu estate tranquila, que la sangre no va a llegar al río. Yo creo que con 12.000 W una persona se fulmina, pero si dicen que no, si hay más grande, pues una más grande. Si total, para una vez que se va a hacer, pues la más grande. Pero como tu veas. Yo creo que con los chispazos se tiene que quedar muy doblado para seguir adelante. Pero de conseguirlo tiene que ser el viernes como muy tarde. ¿Sabes, guapi? porque, en teoría, el viernes yo me iría para tu casa y, una vez no respire, vamos a lo que vamos, a hacer el transporte. A ver que te dice Joan, si te dice que es poco, si hay otro más grande, más grande. Si total, va a ser para una vez".

"¿Como se puede estar hablando de un asesinato con esa alegría? Hablan del asesinato como si nada", reaccionan los colaboradores de COPE. Pero los audios siguen. "Si se hace bien, yo creo que se queda frito. Y, una vez esté frito, se le machaca", apunta Pili.

"Pedro, que es la víctima, esta con unos amigos. Su relación con Dolores no iba bien y él le decía que le trataba bien o lo dejaban. Dolores le llama hasta 8 veces para que vaya a casa, pero él le dice que no porque está con sus amigos. Al final, según los testigos, Dolores le promete una noche de amor y él no se resiste. Se meten en la cama los dos y, a las dos de la madrugada, aparecen Isaac y Pilar. Abren la puerta, entran y, según Isaac, escucha a Dolores gritar pidiendo ayuda. Entonces, supuestamente, él coge un mazo y le empieza a dar en la cabeza a Pedro para defenderla", cuenta Abad sobre cómo sucedió la noche del crímen.

La noche del crímen

"Pedro consigue escapar e Isaac le persigue por el pasillo, le sigue golpeando y le tira por las escaleras. Varios vecinos escuchan la agresión de Isaac a Pedro, pero no los gritos de socorro de Dolores. Los vecinos piensan que es un robo y llaman a las autoridades. Llegan los Mossos". "Justo en el rellano, un hombre solo, en camiseta, pantalón corto y sangre por el cuerpo. Este hombre lleva una fregona en la mano y un bote de lejía, y está limpiando. Le preguntamos qué pasa aquí y el hombre súper tranquilo responde que el vecino se ha caído por las escaleras", cuentan los Mossos.

"Antes, las hermanas gemelas habían transportado el cuerpo de Pedro a una planta por encima, en el ascensor y arrastrándolo con mantas. Lo esconden dentro de la casa. Pero los Mossos dudan de que tanta sangre sea de alguien que solo se ha caído por las escaleras y piden ver al vecino e Isaac le dice que sí. Las autoridades siguen viendo más sangre, llegan al pasillo y ven la casa abierta. Y las gemelas cierran la puerta, aunque acaban abriendo por la insistencia de los Mossos. Finalmente, se encuentran a Pedro muerto, envuelto en mantas y le habían destrozado la cabeza", sigue contando Abad.

"Su defensa es que estaban defendiendo a Dolores de malos tratos. Existen otras denuncias de malos tratos contra Pedro, pero cuando acudieron las autoridades en esas ocasiones se encontraban a Pedro sentado y tranquilo, diciendo que no había hecho nada, mientras que ella era la que gritaba y tiraba cosas", agrega el periodista. "Se descubre que Dolores le había quitado dinero a Pedro, le desaparecen 700 euros. Además, otras de sus discusiones eran porque él tenía muchas amigas y ella era muy celosa", desvelan.

Finalmente, Isaac confesó el crimen y le metieron en prisión provisional, pero le esperan 25 años de prisión. Pili y Dolores quedan en libertad hasta que encuentran los audios y las meten en prisión. La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido dejar en libertad a Dolores, la que se considera instigadora y colaboradora del crimen por los Mossos, porque dicen que tiene arraigo y que no se va a escapar. Sin embargo, a Pili dicen que se quede en prisión.