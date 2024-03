Nacho Abad revela el drama de los Policías que mataron a un joven en defensa propia: "Casi van a la cárcel"

Una de las noticias de la semana ha sidola absolución de tres agentes de la Policía Nacional por parte de un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid, tras acabar con la vida, por defensa propia, de un joven de 21 años en su casa de Vallecas. Una sentencia que muchos han aplaudido y otros criticado, debido a los acontecimientos de ese suceso que tuvo lugar hace tiempo.

Este sábado, Nacho Abad, periodista especializado en sucesos, ha explicado a Cristina López Schlichting en el Fin de Semana de COPE todos los detalles sobre lo que ocurrió. Pero, más importante aún, ha revelado lo que han sufrido los policías durante estos años. Una reflexión que puedes escuchar en el siguiente audio:

Audio



La construcción de los hechos: "El joven era imparable"

Para empezar, el periodista de sucesos hace, junto al pisquiatra José Miguel Gaona, una construcción de los hechos. "La madre de Kevin (el chico) llama a la Policía y explica que el chico les intentó atacar con un cuchillo, por lo que se presentan cuatro agentes en el Puente de Vallecas. Explican que han bajado a la calle porque Kevin está muy agresivo, con un cuchillo", señala Abad.

En este caso, Kevin estaba armado con un cuchillo de unos 25 centímetros. Pero, sobre todo, estaba desatado, lo que le convertía en una amenaza para los presentes. "Abren la puerta del domicilio, y los tres acusados ven cómo Kevin sale de la habitación con un cuchillo de 25 centímetros. Kevin pasa de las alertas de la Policía, de que tire el cuchillo, se lanza sobre los acusados. Intenta pincharles por encima del escudo de PVC que llevan, se mueven para evitar cortes, por encima y por debajo", explica el periodista.

Entonces, es aquí cuando se sucede el drama: el escudo se rompe y los agentes, desprotegidos, deciden actuar en defensa propia: "En ese momento, con ánimo de defenderse, un agente saca un arma y empieza a disparar. 19 disparos en menos de un minuto, de los que impactan 7. Va por la zona no vital, no torácico. Alguno en el brazo, otro en la muñeca, otro en la pierna... en varios puntos no vitales".

DOTACIÃ"N POLICIAL ANTE LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE MELILLA



El problema de la defensa propia en estos Policías: "Les estamos perjudicando"

Pese a los disparos, Kevin seguía en un momento de máxima agresividad. Algo debido a las drogas, como explicó Gaona. "Ese hombre había consumido cannabis, sildenafilo y MDMA, éxtasis. Y seguramente habría consumido alguna otra droga, tendría esa fuerza sobrenatural, titanismo. Sucede en personas que están profundamente intoxicadas, tienen tal analgesia que no notan nada. No están en sus cabales y por ello no son capaces de reaccionar de una manera proporcional", señaló el psiquiatra.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras este suceso, los tres policías fueron acusados por la Fiscalía, que al principio dijo que era legítima defensa. De hecho, se pedían 10 años de cárcel para ellos, hasta que finalmente han sido absueltos. Y sobre esto, Nacho Abad explica el drama que ha supuesto para los agentes, y sobre todo, lo peligroso que ha sido todo esto para las Fuerzas del Estado.

"Esto no es como en las películas, disparan a intentar reducir y con la mínima lesividad. Los policías han pasado tres años sufriendo por su devenir tras salvar la vida a la madre y al hermano. Estos agentes, en una situación así, igual ya no actúan así por esto que ha pasado. Con la Fiscalía dando tantos bandazos, estamos perjudicando a las fuerzas del Estado que no saben si pueden usar estas armas. Tienen miedo a estar en prisión", reflexionó al respecto el periodista de sucesos. Sin duda, un episodio que ha provocado un debate intenso.