Han vuelto a detener a Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha sido puesto en libertad después de haber sido detenido de nuevo, en esta ocasión por agredir a su expareja.

Detención que ha abordado en Fin de Semana con Cristina López Schlichting, el experto en sucesos, Nacho Abad. Relata el periodista que después de los casos en los que se ha visto implicado el hijo del presidente del Alto Tribunal, "es una opinión, pero todo apunta a un problema de estabilidad mental. Recordemos que, en el momento en que fue detenido otra vez por la falsa acusación de una mujer brasileña de nombre Aline, esta dijo que le había agredido sexualmente".

Tras ser puesto en libertad, Cándido Conde-Pumpido hijo, fue ingresado durante varios días en el área de Psiquiatría de un hospital en Madrid hasta que se estabilizó, por lo que Abad sospecha "que tiene que ver con esto".

Los hechos son los siguientes según ha relatado el experto en sucesos, "Conde-Pumpido va con una ex pareja brasileña, igual que Aline; con esta mujer vivió tres años, me lo dijo ella misma ayer cuando hablé con ella por teléfono que asegura que nunca he querido ser una persona pública ni hacerse publicidad ni hacer declaraciones, que vivían juntos y hacían una vida de pareja 100%. Entonces asegura que era una persona normal"

La deja en la cuneta, arranca y se va

Relata Nacho Abad, que "a mí me interesaba saber qué es lo que había sucedido básicamente y ella lo que me viene a contar es que iban discutiendo y en el kilómetro 46 de la carretera de La Coruña a la altura de Villalba, de repente Cándido Conde-Pumpido hijo tiene un estallido de violencia; aparca el coche en la cuneta, da un manotazo y le roba el dinero y le dice que se baje del coche, e incluso, que hace ademán de coger el cable del móvil como para pasárselo por el cuello, cosa que no llega a hacer, pero a ella le produce terror".

Ella se baja del coche y Conde-Pumpido arranca el coche y se va, "hay quien asegura que la quiso atropellar, pero a mí no me consta. La mujer tirada en la cuneta llama al 112, eso activa la ambulancia y la Guardia Civil que la toma declaración. A continuación, la Guardia Civil se presenta en casa de Conde-Pumpido para detenerle y él no abre la puerta. Al final se presenta voluntariamente y le detienen y le ponen a disposición judicial. Tras declarar, el juez le pone en libertad con cargos".

Hace unos meses fue acusado por una mujer, también de origen brasileño, de agresión sexual que finalmente retiró la denuncia diciendo que iba muy drogada y no se acordaba bien de lo ocurrido. Esta mujer estaba acusada de haber querido asesinar a un médico en brasil. Una historia de lo más surrealista.

Todo indica a que el hijo del presidente del Tribunal Constitucional tiene un problema de estabilidad.

María del Monte dio información a su sobrino sobre las cámaras de seguridad

Nacho Abad también ha contado las novedades sobre el asalto a la casa de María del Monte por el que fue detenido, entre otros individuos, su propio sobrino.

Ahora se sabe que la artista había mandado a su sobrino, antes del robo, fotos de relojes de gran valor que quería vender. Durante el robo amenazaron con matar a la hija de la pareja de María del Monte, asaltantes a los que se enfrentó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otro detalle es que ni fuerzan una puerta por la que entran porque sabía que no estaba bien anclada y eso solo lo podía saber alguien que tenga relación con María del Monte, su sobrino también sabía que las cámaras de seguridad no funcionaban.