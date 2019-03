El mundo a través de los ojos de un perro

Hay situaciones que son realmente importantes para una persona y en las que no solemos pensar los demás: ¿qué siente una persona invidente cuando le entregan por primera vez a su perro-guía? ¿Qué piensa? ¿Cuánto de mágico tiene para ambos saber que a partir de ese momento serán compañeros inseparables de vida?

Emilio Ortiz cuenta que cuando estaba esperando en la habitación, con muchos nervios, escuchó como se iban abriendo puertas e iban entregando los perros a mis compañeros, y de repente escuchó cómo se abría la suya, de donde iba a salir su perro.

Explica que sintió una emoción similar a cuando nació su hija Ana. “Se abre esa puerta y notas que se abre la puerta de un tiempo nuevo de tu vida, escuchas el tintineo de las medallitas que llevan colgadas, se acerca a ti…acaricias el pelaje suave. Esos segundos son mágicos. Entonces te dicen “Este es tu perro”, y te sientes padre de nuevo”.

“Un perro guía tiene dos facetas: cuando un invidente solicita un perro para que le acompañe a realizar sus desplazamientos lo hace por cuestiones funcionales. Lo mágico viene cuando se crea una unión emocional y afectiva que llega a rozar a veces lo mágico”.

Su perro es un Golden Retriever y se llama Spok. Es el bastón principal de Emilio: “No solo me hace dudar de su identidad canina si no que me hace dudar de mis propias creencias, como por ejemplo, adivinar donde quiero ir”.

Emilio explicaba a Cristina López Schlichting situaciones difíciles de explicar, pero que forman parte de su día a día, como el día en que necesita ir a la farmacia, y al salir a la calle con Spok, el perro le dirige directamente al lugar: “No sé como explicarlo, pero quien quiera verlo que lo vea”.

Emilio Ortiz ha presentado en los micrófonos de la cadena COPE su nuevo libro, 'Todo saldrá bien'.