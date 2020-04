Cada vez es más difícil pasar tiempo en casa, confinado sin salir si quiera a correr o a dar un paseo. Es un tema preocupante que los psicólogos y psiquiatras ya han puesto sobre la mesa, porque estar en casa genera problemas emocionales, depresiones, ansiedad o violencia. Marian Rojas, psiquiatra y autora de “Cómo hacer que te pasen cosas buenas” pasa cada sábado por Fin de Semana con Cristina López Schlichting para dar algunos consejos y evitar situaciones de este tipo a las familias.

“Nos va a pasar cuenta porque estamos viviendo una situación muy anormal, de estrés y confinamiento, con unas circunstancias más o menos graves, pero no hay nadie a quién está situación no le esté afectando. Esto puede desembocar en una situación de estrés postraumático, y los que más preocupan son los sanitarios, porque están todos los días con fallecidos y sometidos a un gran estrés, como llegar a casa e infectar el virus a sus familiares”. Las personas que ahora mismo están acostumbradas a salir toman una serie de precauciones que pueden afectar gravemente al cerebro.

“Preocupan también las personas que han tenido personas fallecidas en su ámbito cercano que no se han podido despedir y que va a ser muy duro cuando todo esto pase. Y hay un tercer grupo, que son los que han estado ingresados, con síntomas y al borde de la muerte. Tener la muerte tan cerca puede evocar pesadillas, recuerdos malos que nos van a dejar una huella” ha apuntado la psiquiatra.

“Se puede hablar también del resto de la población, que estamos en un experimento sociológico, que es materia de estudio para nosotros, los psiquiatras y los psicólogos. Tanto los mayores como los niños. Pero cuando todo esto se abra, no vamos a ir directamente a la normalidad y vamos a tener que ir adaptándonos” dice Marian Rojas.

“Por último, vamos a tener un porblema con el hecho de que no vamos a poder tocarnos unos a otros. El no tocarnos, no abrazarnos... tiene un efecto muy negativo en al salud mental. Sobre todo para las personas que han pasado tantos días sin tocar a nadie”. Pero sostiene, “Ahora hay que empezar a buscar las soluciones a estos problemas, porque si no, cuando volvamos a una cierta normalidad, vamos a tener un gran problema”. Y ha dado un consejo final para enfrentarse al estrés postraumático: “Hay que aceptar esta situación, mantener la rutina y el horario y por último esto es bueno y que el aislamiento tiene un sentido, no es un castigo”.