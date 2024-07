Marian Rojas da las claves para contrarrestar el miedo que tanto nos hace sufrir pero nos mantiene vivos

El miedo existe, ¿cómo podemos desafiar esa sensación física aterradora que nos provoca? En Fin de Semana, la psiquiatra Marian Rojas nos ha dado las pautas para superar el terror.

La Real Academia de la Lengua define el miedo como "la angustiaporunriesgoodañorealoimaginario. Recelooaprensiónquealguientienedequelesucedaalgocontrarioaloquedesea". Pero aún hay una definición más estremecedora, la de miedo insuperable, aquel que "anulando las facultades de decisión y raciocinio, impulsa a una persona a cometer un hecho delictivo. Es circunstancia eximente".

Porque como dice la psiquiatra ese miedo puede ser a un animal, a un objeto, a otras persona..., "el organismo desde que somos pequeños activa el miedo para la supervivencia, hay miedos construidos según dónde nacemos por la familia que tenemos, los padres que tenemos que nos dicen no hagas esto, ten cuidado...,y otros que son propios del ser humano como el miedo a la muerte, el miedo a que te hagan daño, el miedo a sufrir".

El miedo nos ayuda a seguir vivos, "las experiencias influyen poderosamente, cuando el miedo viene de forma puntual, el cuerpo está diseñado para activar el sistema de alerta para la supervivencia, que te atraquen, un incendio, una tormenta, sales corriendo te escondes para sobrevivir. Si no fuéramos capaces de detectar ese miedo, nos pasarían cosas terribles", subraya Marian Rojas.









Lo malo es cuando ese miedo se cronifica

Si no salimos corriendo es porque nos bloqueamos. El miedo es fundamental para subsistir, lo malo es cuando el miedo se apodera de ti. Hay diferentes tipos de miedo, específica la psiquiatra, que recalca que "un miedo que regula nuestra vida, es un látigo incesante que nos quita la paz, lo malo es cuando se cronifica y todo nos da miedo. Es la amenaza constante y así se piensa peor, se empatiza peor y siempre se va en modo supervivencia".

Hay miedo a la soledad, y uno de los peores es cuando "no diferenciamos lo real de lo imaginario y todos esos pensamientos que nos quitan la paz y son irreales, pero activan el miedo. Ese miedo puede ser hasta emocional, a causar decepción, a no ser perfecto, a sufrir porque nos cuesta aceptar que la vida es una gran batalla. Los que han visto sufrir mucho, incluso de pequeños, no quieren sufrir más. Hay miedo a que no te quieran, y hay algunos que dicen que no saben a qué tienen miedo, y pueden tener miedo a muchas cosas", explica.

Cuanto antes nos enfrentemos y le pongamos nombre a esos miedos que nos atenazan, será mejor, "lo malo es cuando dan un golpe de estado y controlan nuestra vida y sacan nuestra peor versión, la más primaria", advierte la psiquiatra.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Contra el miedo, confianza y apoyo

El miedo se palía con la confianza. Por ejemplo, explica Marian Rojas, "el miedo de un niño ante la posibilidad de que sus padres se separen se suaviza al darles seguridad, confianza".

El miedo más íntimo es una herida que no hemos sabido sanar y hay que encontrarlo. "En situaciones terribles de miedo tener a alguien que te coja de la mano y te diga que todo va a ir bien, desbloquea. Y ante la pregunta de ¿y si va mal? Decirle estoy contigo", concluye este sábado el diván.