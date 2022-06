Marian Rojas: “Imitamos a nuestros padres por genética, pero con voluntad nos construimos a nosotros mismos”

Primero no soportas lo que hacen, luego lo reflexionas y, finalmente, les imitas. Es algo muy curioso que nos ocurre mucho y tiene su explicación, la cual da en Fin de Semana con Cristina nuestra psiquiatra de cabecera Marian Rojas, autora de 'Encuentra tu persona vitamina': “A mí me pasa mucho, sobre todo desde que soy madre. Tenemos una carga genética del 40 por ciento de que lo que somos viene de ahí, de lo que son nuestros padres y abuelos, de su forma de ser”.





Pero no siempre es así y la adolescencia, como bien se sabe, es una época de pura rebeldía, de 'noes' a los padres: “Hay un momento en la vida, que es la adolescencia, en que nos rebelamos, cambiamos de estilo y a veces de amigos. Ahí se expresan con fuerza los cimientos emocionales: cuando somos pequeños lo que vemos en casa es lo que vemos es lo normal, si se come carne, hay gritos, etc., y a medida que nos hacemos mayores nos enfrentamos a lo que vemos en el mundo. En lo más profundo tomamos como referencia lo que vemos en casa”.





Si esos cimientos emocionales son buenos, los repicaremos, pero si son malos, “nos vemos repicando cosas malas y podemos no darnos cuenta de ello, como estar con parejas tóxicas, y llegar a decirnos 'cómo es posible que con lo que he odiado esto ahora me veo metido”, y eso tiene que ver con que desde que somos pequeños normalicemos”.





Entonces, si imitamos a los padres, ¿en qué medida somos libres? “Los genes nos influyen pero no determinan, aquí entra en juego la voluntad, con ella podemos moldearnos, eso sí, con pequeños hábitos y teniendo paciencia”, termina Marian.