Esta semana conocíamos que la escuela pública de Seattle ha demandado a las principales plataformas de Internet (Facebook e Instagram, Snapchat, Tiktok o Youtube) aduciendo que aprovechan el cerebro vulnerable de los niños para hacerse ricas. Según el texto jurídico, el crecimiento de las plataformas de redes sociales son consecuencia del diseño y las operaciones para “explotan la psicología y neurofisiología de sus usuarios”. El tema de los jóvenes y las pantallas preocupa mucho a la psiquiatra Marian Rojas: “Llevo muchos años viendo estos efectos en jóvenes en consulta: adicciones y auge de problemas de salud mental, sobre todo en jóvenes”. Recordaba la colaboradora de Fin de Semana que estas empresas “emplean mucho dinero en hablar con neurocientíficos y expertos en ingeniería social para conseguir mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible delante de pantalla”. Algo que alarma mucho a psicólogos y psiquiatras. Destacaba algo interesante: “Estos tipos de estas grandes empresas llevan a sus hijos a colegios donde no utilizan pantallas”. E iba más allá: “En EEUU, en algunos sitios de Silicon Valley, las nannys de los niños tienen que firmar un contrato en el que aseguren que no van a usar el móvil delante de los niños”. Estas empresas lo que quieren es ganar dinero: “Estamos en un momento en el que nuestra corteza prefrontal funciona cada vez peor”. Además, el uso desde niños de este tipo de aplicaciones evita, por ejemplo, que el cerebro aprenda a aburrirse o a gestionar el estrés: “No enseño a mi cerebro desde pequeño a tener micro frustraciones porque siempre tengo algo en la pantalla: un mensaje, un video… scrolls donde siempre hay algo, tu cerebro se fríe. Pierdes conexiones neuronales y capacidad. Cuando estás enganchado a esto pierdes la capacidad de profundizar y de pensar con claridad”. Además, los jóvenes dejan de hacer cosas que “reparan el cerebro” como practicar deporte, salir a la calle, o pasar tiempo con la familia: tiempo real.

Un dato que ha esgrimido la escuela pública de Seattle para llevar a cabo su demanda contra las grandes empresas de redes sociales es el aumento en un 30%, entre 2009 y 2019, de chavales que reconocen sentirse tristes y desesperanzados todos los días. Por esa razón han llegado a plantearse el intento de suicidio. “Como psiquiatra, todas las semanas recibo llamadas de gente cercana que me comentan que conocen a un menor que se está planteando el suicidio. Es un tema que se ha convertido en algo demasiado frecuente”.

