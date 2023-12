Si hay un sinónimo de radio y de rock and roll en nuestro país, ese es, sin duda, El Pirata. Uno de los comunicadores que lleva décadas al frente del micrófono, siendo uno de los mayores prescriptores de la música rock y heavy y uniendo a miles de oyentes que quieren escuchar su grave voz y su naturalidad.

Es Juan Pablo Ordúñez, y cada mañana reúne a más de 500.000 oyentes en 'El Pirata y su Banda'. A sus 67 años, cuenta en Fin de Semana que se siente más vivo que nunca y más privilegiado que en años, por poder hacer lo que tanto le gusta. "Me siento un privilegiado en la vida porque he podido llevar mi manera de vivir, mi cultura y aficiones a mi trabajo".





Ha charlado largo y tendido con Cristina López Schlichting, sobre sus inicios, su carrera, y aquellos aspectos más íntimos de su vida. Y lo ha hecho con la ayuda de la directora de 'Fin de Semana', que, durante la entrevista, ha ido metiendo diferentes llamadas de personas que le han conocido íntimamente.

La llamada en directo para desvelar uno de sus mayores secretos

Eso sí, él no se esperaba la llamada de alguien que iba a desvelar en antena uno de los secretos más íntimos del comunicador. El responsable era Juan Carlos Gómez, peluquero de El Pirata. Ha entrado en directo para contar toda la verdad sobre su melena. Lleva muchos años cuidando su pelo, y ha explicado los "problemillas" que sufrió.

"Le blanqueamos el cabello con unos productos con mascarillas hidratantes de color azul. Le cerramos la cutícula del cabello con aceite de argán y otros productos" contaba en directo, mientras Cristina López Schlichting soltaba una carcajada.

El Pirata entonces se quedaba boquiabierto y no daba crédito de a quién había llamado para contarlo todo sobre su melena, y llegaba a "reñirle" a la directora de 'Fin de Semana'. "Qué fuerte lo que estás haciendo, Cristina" comenzaba diciéndole. "Qué grande".

La enfermedad de El Pirata que cambió su vida

Pasaba este domingo por los micrófonos de 'Fin de Semana' para presentar su último libro 'El Pirata. Medio siglo de radio y rock', su quinto trabajo: "¡Hombre de radio por delante, muy por delante!", afirmaba el locutor, que le decía a Cristina Lçopez Schliching que, hacer su programa todas las mañanas, es todo un privilegio.

A sus 67 años, Juan Pablo disfruta de un momento personal y profesional muy dulce, aunque ha habido unas cuantas piedras en el camino que no se lo han puesto nada fácil. Hace cosa de un año, durante su propio programa, el comunicador sufría un infarto, que cambiaba por completo su visión de la vida y también del trabajo.

"Eso te enseña a disfrutar de la vida, de cada segundo… el saborear lo que haces en el momento se amplifica. Tengo dos hijos, tres nietos, no paro de currar... disfruto mucho de las cosas que hago. Delante y detrás de un micrófono" aseguraba compungido.

No es el único momento que ha tenido que sortear, porque, cuando era bien pequeño, le diagnosticaron polio, una enfermedad por la que sigue sufriendo secuelas. Eso sí, cambió radicalmente su vida para bien. "Un traumatólogo informó a mis padres de lo que sucedía y les dijo que me trataran siempre como un niño normal. Y así crecí. Y creo que eso es lo que me ha salvado la vida y lo que ha hecho de mí lo que soy. Nunca hubo una sobreprotección" sentenciaba.

67 años y sigue dando mucha, pero que mucha guerra. No es para menos cuando eres una de las voces más características de la radio y uno de los mayores referentes del rock y heavy en España. Larga vida a El Pirata.