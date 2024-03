La llamaban 'tortu' en el colegio: "De pequeña era una niña motorizada. Iba a todos lados lo más rápido que podía. Pero mis amigas no tenían piedad...¡era pura ironía!".

Es Cristina Gutiérrez. Una burgalesa de 32 años que, el pasado mes de enero, se convertía en la ganadora del DAKAR en la categoría Challenger y ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana. La hazaña tuvo lugar en Arabia Saudí. La segunda mujer de la historia en lograrlo y la primera española en hacerlo: "Me lo he empezado a creer hace poco... siento que fue muy reciente. Al recordarlo veo emoción, alegría, felicidad, sueños cumplidos... no solo míos, veo a mi familia. Esto es un sueño compartido".

La victoria de Cristina llega tras ocho años participando en este rally: "Es una prueba en la que no solo hace falta ser rápido, sino que hace falta una capacidad de entender la carrera, no acelerarte demasiado... y este año es cuando más he sentido que era alcanzable la gesta. He salido con la mente puesta en darlo todo cada día".

9.000 kilómetros de carrera, 15 días de competición: "Lo que importa aquí es ser regular" afirmaba la burgalesa en Fin de Semana: "No fallar ningún día. Y desde el primer momento íbamos siendo muy regulares, cometiendo errores pequeñitos, pero siempre entre los 3-5 primeros. Y llegamos a la última etapa con 25 minutos de desventaja que, aunque puede parecer mucho, en el Dakar no es nada. Si hubiera sido segunda... hubiera estado igual de contenta. Pero salí con la mente puesta en darlo todo. Salí pensando en que podíamos ganar". Y así fue.





Decía la joven que la emoción y los nervios que suponen participar en un evento así era compartido por toda su familia. Tanto es así, que tuvo que estar algunos días sin hablar con su padre: "¡Era imposible! Intentaba hablar y se descomponía. Son muchos años dentro de la competición y ha vivido momentos buenos...y malos en los que he sufrido mucho y él ha vivido todos esos momentos". Aunque él no ha sido piloto, sí un gran aficionado: "Es médico, nunca tuvo la oportunidad de competir". Esa pasión por el motor la heredó la pequeña Cristina: "Era la más afín a ese gusto y desde que era pequeña le pedía que me dejara el coche".

Por su profesión, Cristina viaja de forma constante: "Siempre digo que mi lavadora está en Barcelona... ¡interpretad lo que queráis! Casa ahora mismo son los hoteles. Estoy entre Burgos, Barcelona, Madrid...".

Igual que las tortugas... siempre con la casa encima.

