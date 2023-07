Las mujeres de Jane Austen: un recorrido por sus personajes femeninos más emblemáticos

Orgullo y prejuicio, Sentido y sensibilidad, Emma, Persuasión, Mansfield Park... son algunas de las obras más famosas que han erigido a la escritora inglesa Jane Austen, como una de las más influyentes de la literatura de finales del XVIII y el siglo XIX. Catalina León es una de esas lectoras que se sintió cautivada desde un primer momento por las historias de Austen: su crítica irónica a la sociedad británica en la que vivió y los personajes que conforman sus historias la atraparon desde muy niña, y, ahora , la profesora de Geografía e Historia que tanto ha investigado sobre la obra de la británica, ha lanzado su libro titulado 'Las mujeres en Austen' de la editorial RIALP en el que hace un recorrido por los personajes femeninos que marcaron la vida y obra de esta emblemática escritora.

Para conocer mejor la historia y el recorrido de Jane Austen, debemos remontarnos a su infancia: nació el 16 de diciembre de 1775 en un pueblecito del norte de Inglaterra llamado Stevenson. El momento histórico del aquél entonces era muy convulso: era la época de Napoleón Bonaparte, de la guerra de Secesión americana y del estallido de la Revolución francesa, el triunfo de la Revolución industrial... en mitad de este panorama que apostaba por el cambio de forma constante, la distracción de escribir se convirtió para Jane en una apuesta por la intimidad y la vida cotidiana, por los detalles pequeños y sencillos que componían su día a día. Y es justamente ahí donde radica el éxito de esta escritora.

Desde pequeña tuvo dotes para escribir y además, fue siempre una gran lectora. Pero los libros no eran lo único que le gustaba a Jane; el baile, la música y la costura también se encontraban entre sus aficiones.

Además, Catalina León nos ha contado aspectos desconocidos de la vida de Jane Austen, como por ejemplo, la relación que tenía con su madre, una mujer con un carácter complicado o con su hermano George, quien padecía de una discapacidad y estaba apartado del núcleo familiar. El vínculo más estrecho de Jane fue sin duda el que tuvo con su hermana mayor, Cassandra, la única mujer, junto con ella de los ocho hijos que fueron fruto del matrimonio de sus padres: el clérigo anglicano George Austen y Cassandra Leigh.

Jane, al igual que le ocurren a algunas de sus protagonistas más importantes como Lizzy o Jane Bennet, de la novela Orgullo y prejuicio, también se enamoró. Su historia de amor no llegó a buen puerto y nunca se casó. Su enamorado, Thomas Lefroy, al parecer, era un joven de escasos recursos que tuvo que aceptar un matrimonio de conveniencia para poder sacar adelante a su familia. Sin embargo, a Jane se le apareció más tarde otra oportunidad: pidieron su mano pero la rechazó al no estar enamorada de su pretendiente. '¿Si no estoy enamorada, para qué me voy a casar? Al menos tengo mis libros.´

Catalina León la define como una joven racional, muy irónica y con mucho sentido del humor, heredado de la familia de su madre. A partir de esa personalidad, Jane creará un mundo propio repleto de historias y de personajes únicos que estarán inspirados en su familia y conocidos. Escribía sobre la realidad que la rodeaba y la dificultad de las relaciones humanas en una sociedad encorsetada y en la que era imprescindible vivir de cara a la galería. Historias usuales entre las damas de su época que se caracterizaban por ser sencillas y con problemas que todo el mundo tenía, con héroes y heroínas imperfectos, con defectos y virtudes; personales normales y corrientes.

En definitiva, la obra de Jane Austen nos invita, tal y como nos ha dicho Catalina León, a conocer cómo era el día a día de aquella época, a ojear las costumbres de unos personajes que se vuelven con sus historias entrañables y que nos hacen viajar en el tiempo a través de sus páginas de un modo único.