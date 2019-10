Las concejales de Navarra Suma agredidas, en COPE: “Nadie se ha interesado por nosotras”

Las concejales del Ayuntamiento de Villava de Navarra Suma, Nieves Camacho y Sagrario Astiz, han pasado por los micrófonos de 'Fin de Semana' de COPE para relatar cómo esta primera sufrió una agresión al intentar evitar que se colocara una pancarta a favor de los presos de ETA en un balcón del Consistorio durante el cohete que ha dado inicio a las fiestas de la localidad. “Estábamos en el balcón y, minutos antes de lanzar el chupinazo, dos personas se pusieron detrás nuestra y pusieron una pancarta a favor de los presos de ETA. Les recriminé diciéndoles que se fueran, me amenazaron y me insultaron. Les bajé la pancarta y la arrugué para que no saliera por lo menos en el momento del chupinazo”, ha relatado Sagrario.

En ese momento, Nieves explica que “una de ellas no llegó a enfrentarse conmigo, pero la otra vio que no eran capaces de levantar la pancarta y se me puso a un palmo de la cara y me insultó y amenazó, intentaron poner de nuevo la pancarta, intenté yo echarla hacia abajo, me agarraron del brazo y ahí fue cuando me hirieron. No se disculparon, incluso vinieron los abertzales para separarlas de nosotros. Sucedió ante la incomprensible mirada del jefe de policía de Villava no hizo nada al respecto. Fue un momento de impotencia, de rabia y de dolor".

La edil, que ha recibido asistencia sanitaria, ha reconocido que se ha levantado “bastante dolordia” y que está “psicológicamente muy afectada por la situación de ayer”. “Ante una situación tan bonita como es el día del chupinazo del pueblo y que estamos todos tan contentos y con ganas de fiesta, que ocurran cosas así duele mucho”, ha asegurado. También ha indicado que “tuvieron que acceder al ayuntamiento por invitación de algún concejal de Bildu”.