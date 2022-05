El juez Calatayud señala los motivos detrás de las violaciones en grupo de menores: “Lo dije hace 15 años”

El juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada, Emilio Calatayud, ha regresado a su sección en Fin de Semana, donde ha analizado tanto el aumento de los casos de violaciones en grupos de menores de edad, como la aprobación en el Congreso de la nueva ley conocida como 'sólo sí es sí'. Y es que este jueves la mayoría del Pleno del Congreso ha mostrado su apoyo a la norma, que, en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, será de los derechos más importantes "que podamos dejar a nuestras hijas".

La ley mantiene la modificación del Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual y hace del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales. Es precisamente este último punto el que ha llamado la atención al magistrado, que criticaba en COPE este domingo que precisamente los casos más complicados son aquellos en los que una de las partes asegura que hubo consentimiento y la otra lo niega.





El juez Calatayud y la ley del 'sólo sí es sí'



Para Emilio Calatayud, la nueva norma impulsada desde el Ministerio de Igualdad, es “una barbaridad”. “Me parece una barbaridad, para qué nos vamos a engañar. Vas a tener que llevarlo a notario cuando vayas a ligar, porque cómo lo vas a acreditar”, comenta a Cristina López Schlichting. Pero el magistrado no se ha querido quedar ahí, sino que también comentaba la posibilidad de que una menor de 16 años pueda abortar sin el consentimiento de los padres.









Con ello, Calatayud ponía el foco en un detalle que no se comenta: el permiso para la anestesia. “Un hermano mío que es médico, decía que la anestesia quién la autoriza, porque la tiene que autorizar los padres, como no ponga en la ley que la anestesia del aborto la pacta con el consentimiento de la menor, fíjate si le pasa a esa chica cualquier cosa en una intervención quirúrgica, ¿que entran los padres?”, destaca.

Para el juez granadino, la solución puede pasar en bajar dos años la barrera de la mayoría de edad: “Ya lo del 'Sí es sí', ya que declaren la mayoría de edad a los 16 años. Porque, ¿no puedes comprar tabaco pero sí puedes prestar consentimientos para relaciones y luego abortar? Pues que pongan la mayoría de edad a los 16 y le quitan una enritación a los padres”. Y es que, como comenta de nuevo sobre el consentimiento, “son los casos más complicados, cuando uno dice que ha habido consentimiento y el otro que no. ¿Qué haces?”, se pregunta.

“Aquí atenerte al criterio de la dama, ¿no? Así lo establece la ley”, comentaba con ironía la presentadora de Fin de Semana. “Yo no, yo me creo lo que crea en conciencia. Salvo que la propia ley diga que la verdad la tiene la mujer. Es que son temas tan complicados que crean una inseguridad jurídica, los chavales jóvenes van a tener que llamar al notario de guardia”.

Casi un centenar de familiares de los 5 detenidos por la supuesta agresión sexual a dos niñas en Burjassot / EFE

El motivo de las violaciones en grupo de menores



Y es que este mismo fin de semana tenía lugar una nueva agresión a una mujer por un grupo de varones. Un ascenso de los datos que está comenzando a ser motivo de preocupación para muchas personas. “Agresiones sexuales siempre ha habido pero ahora se están disparando, y también en menores”, mantiene el juez.

Es por ello que Calatayud señala claramente a un culpable de este ascenso: “El efecto dominó, y luego la mala educación que tenemos. Si estos pueden, por qué no nosotros. El problema son las redes y el acceso de los chavales a la pornografía violenta a muy temprana edad”, aclara el magistrado.

“Yo lo vengo diciendo hace 15 años, las redes y los móviles son una droga y un instrumento muy peligroso para cometer delitos y para ser víctima de delitos, lo que pasa que estos delitos se están cometiendo a muy temprana edad. Si yo he tenido ya temas de relaciones sexuales de niñas de 12 años. Agresiones sexuales en grupo también las hemos tenido. Yo me acuerdo en mi época que compraba el Interviú, y eso tenía que pasar el filtro del kioskero que quisiera o no vendértela. Ahora la pornografía viene en los móviles”, reflexiona.