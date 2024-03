España se ha estancado en el nivel medio de inglés y pierde posiciones en el ranking con respecto al resto de países europeos. Nuestro país ocupa el puesto número 25 de 34 en Europa en cuanto al dominio de este dominio. Es la conclusión que ha extraído un reciente estudio del English Proficiency Index (EPI) y divulgado por la empresa Education First (EF).

Xavier Martí, director general de EF, responsable de difundir este estudio, ha asegurado en 'Fin de Semana' que esta caída se debe a varios frentes. Desde el punto de vista de prioridad, "el Gobierno no está ahí y es muy importante que se convierta en una prioridad estratégica". Ha señalado que es necesario obviar la ideología del partido que conforme el Ejecutivo, ya que esto se trata "de una cuestión de Estado).

También considera que a nivel educativo, uno de los grandes retos a los que se enfrenta España es "la formación de los profesores y la priorización de lo importantes que son".

Un escalón más abajo está la concienciación sociológica "de qué importancia le damos al inglés en nuestras casas, cuánto obligamos a nuestros hijos a ver las series en inglés o cuantos vamos a ver las pelis en inglés, o yendo más lejos, por qué tenemos las películas dobladas al castellano. Hay más ofertas de películas dobladas que no dobladas, es el único país del mundo en que pasa", ha agregado.





Martí ha apuntado que estar en un nivel medio de inglés significa tener "un problema". Ha explicado que "para ir bien por la vida con el inglés hay que tener un nivel alto. Ser experto en tu nivel de donde te vayas a mover. No es cuestión de decir que me defiendo, sino que domino el idioma y en España caemos en el nivel medio". A su juicio, "defenderse no sirve para nada, hay que saber atacar"

La correlación entre la economía y el alto nivel de inglés

El director general de EF ha admitido que existe una gran diferencia con respecto al nivel de inglés según la comunidad autónoma de la que estemos hablando. "En general, la correlación es altísima con el nivel económico. A más riqueza, mayor nivel de inglés", ha explicado, y esto se debe principalmente a dos motivos.

Al final, el que tiene un buen de inglés, ha explicado, "atrae más inversión y negocio extranjero". Esto se traduce en que le irá "mejor" en el ámbito económico". Por lo tanto, esto puede leerse de otra manera: "Cuanto más nivel económico hay en una comunidad autónoma, más capacidad tienen las familias para invertir fuera del sistema educativo público, a través de academias de inglés privadas o enviar a sus niños al extranjero", ha traducido.

Además, ha lamentado que, a día de hoy, "pocas comunidades están apostando fuerte por enviar con dinero público a sus niños y jóvenes al extranjero".