Inés Ortega, hija de Simone Ortega: "Mi abuela tenía unas recetas, que luego heredó mi madre,y luego yo"

Quizás tú también tengas este recuerdo de cuando eras niño o niña. Tú y tu madre en casa en verano y viendo cómo cocina o ayudándole a cocinar ensaladilla rusa, empanadillas de jamón, puré de patata... Y cuando había alguna duda, tu madre sacaba ese libro que todos hemos visto alguna vez en las cocinas de este país: 1080 recetas de cocina.

Esta especie de enciclopedia gastronómica fue escrito por Simone Ortega... Pero ha seguido innovando. En cada reedición se ha ido renovando y actualizando, con nuevos ingredientes y propuestas más saludables.

Y ha sido la hija de Simone, Inés Ortega, quien se ha encargado de la renovación de este libro. Inés ha pasado por 'Fin de Semana' para explicarnos esta reedición de este mítico recetario.

Una Inés Ortega que confesaba el orgullo que profesa por su madre: "Estoy muy orgullosa de mi madre. Ella quería ayudar a la gente corriente a cocinar y comer más sano en casa. Habría estado muy contenta".

Y eso que, como reconoce, al principio no estaba convencida de seguir sus pasos: "Yo me dedicaba a dar clases, había sacado una oposición, pero mi madre me pidió que por favor siguiera. Me picó el gusanillo y seguí sus pasos".

Una tradición familiar a la que finalmente Inés ha sucumbido: "Mi abuela tenía unos cuadernos de cocina, que luego los heredó mi madre, luego yo, y yo se los pasaré a Marina".

Aunque la tradición se pasaba entre las mujeres de la familia, el padre de Inés tuvo un papel clave en la publicación del mítico libro: "La idea de las 1080 recetas fue de mi padre. Que le dijo: 'Con lo bien que escribes y lo bien que cocinas..." Yo creo que quería tenerla entretenida ahora que ya habíamos crecido".

Incluso el apellido de su marido adoptó Simone Ortega para firmar sus libros: "Mi madre firmaba con el apellido Ortega porque pensaba que con un apellido extranjero no iba a triunfar así".

Un apellido que venía de una gran familia, a la que además de filosofar, también le gustaba comer: "A mi abuelo, José Ortega y Gasset, le encantaba comer y le encantaba que su nuera, mi madre, le hiciera alguna de sus famosas recetas".

Ahora, es su hija Marina, nieta de Simone Ortega, la que asume las riendas de la saga familair con su libro Cocina sana y sencilla.