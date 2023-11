Hipoacusia: el trastorno que cada vez afecta más a los jóvenes

La sociedad en la que vivimos ahora, el mundo por el que nos movemos, está llevando a cabo una serie de cambios, no solo a nivel climático sino en nuestra salud.

Son muchas las enfermedades, problemas o trastornos que aparecen en nuestras vidas mucho más temprano de lo que suele ser frecuente y, por tanto, es necesario tomar una serie de medidas para no tener consecuencias mayores cuando lleguemos a la vejez.





Alerta por el incremento de la hipoacusia en los jóvenes





Sin duda, uno los mayores problemas a los que nos enfrentamos es la llamada contaminación acústica. El vivir en las ciudades, nuestros trabajos, así como la utilización de todo tipo de aparatos extremadamente ruidosos hace que estemos expuestos a mayor ruido.

De ahí que la OMS alerte que en el año 2050 haya 2.500 millones de personas en el mundo con algún grado de pérdida auditiva.

Y, una de las consecuencias del ritmo de vida que se lleva ahora es, precisamente, que los jóvenes están perdiendo audición a una edad que no es la propia ni adecuada. Es la llamada hipoacusia o sordera temprana.

Como señala Juan Carlos Mora, especialista en audición de la Óptica Roma en 'Fin de Semana' es que “los jóvenes lo que hacen es ir acumulando ese ruido en sus oídos de forma silenciosa y por eso llegan antes a nuestros centros”.

Es decir, que en realidad “no es que desde joven te quedes sordo, sino que desde joven estás acumulando esa pérdida auditiva, por lo que cuando llegues a una edad mayor te va a producir esa hipoacusia o pérdida de audición”.





Las causas que provocan la sordera





Tenemos que saber qué es lo que más daña nuestros oídos y qué puede provocar esa sordera a edades más tempranas; así pues, las causas -además- de la edad, es “la prolongada exposición a los niveles altos de ruidos” lo que como indica Mora “producen una sobreestimulación del metabolismo celular, que es la oxidación y la muerte celular que son los encargados de hacer que el ruido, el sonido, llega a nuestro cerebro”.

Para que entendamos qué es lo que provoca esa exposición a niveles altos de ruido, el especialista en audición nos explica que “en el oído hay dos zonas para recibir el sonido: la zona externa y la zona interna. La primera que se afecta es por la pérdida de los agudos que están en la parte externa del oído y esto se debe al ruido extremo que tenemos en ciudades, cuando utilizamos los auriculares o con otro tipo de medios que hacen que cada vez oigamos peor”.

“La tercera causa de pérdida de audición, esto dicho por la OMS, son los medicamentos. Como por ejemplo, muchos medicamentos para el colesterol, antidepresivos...” continúa Mora.

Por eso, nos indica que lo mejor que debemos hacer en cuanto detectemos que nuestra audición no es la correcta “hay que empezar a buscar soluciones cuanto antes porque si no, cuando se pierde, ya no se recupera”.

Joven con auriculares









Consejos





Por último, Juan Carlos Mora nos ofrece una serie de consejos para evitar adelantar la edad de nuestra sordera: