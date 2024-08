Gilberto y Teseira, dos vecinos de El Hierro que acogen a menores migrantes: "No había capacidad para ellos"

31.155 personas han cruzado nuestras fronteras de forma irregular, un 67% más que en el año 2023. Muchos de ellos son menores. De hecho, a día de hoy somos el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la migración irregular, tan solo por detrás de Grecia. Llegan principalmente a las costas de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, que cada día reclama más medios. Aseguran estar desbordados por la presión migratoria.

El Hierro es una de las islas más pequeñas de Canarias. Apenas tiene 11.000 habitantes censados, casi el mismo número de migrantes que han recibido hasta la mitad de agosto. En 10 días han llegado más de 1.000 personas. Los habitantes de Hierro conviven con este problema y no tienen más opción que mirarlo de frente. Allí viven Gilberto y Teseira, un matrimonio que acogió en diciembre a dos hermanos de 9 y de 12 años que llegaron desde Senegal.

En 'Fin de Semana', Gilberto ha apuntado que la familia "está bien". Desde el año 2010, esta pareja ha acogido incluso a bebés recién nacidos. Sin embargo, después de la pandemia de covid-19 decidieron acoger a menores migrantes. "El motivo principal es que la propia Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias se puso en contacto con nosotros para que, ante la gran cantidad de niños migrantes que había, cambiáramos el modelo de acogimiento y, en vez de acoger niños en desamparo y vulnerables en Canarias –porque algunos son nacidos aquí, pero de procedencia también inmigrante–, que ante la demanda que había, porque no había capacidad para estos menores que llegaban de África, nos comunicaron esa posibilidad, la estuvimos valorando y aceptamos", ha explicado.

Ahora, y desde diciembre, acogen a dos hermanos de nueve y doce años, ambos de Senegal. Ha subrayado que la adaptación fue "buena y rápida". Ha señalado también que los niños son "muy cariñosos, muy amables, muy predispuestos a todo" y no han hecho más que encontrar "facilidades" por su parte. La integración en la familia, ha agregado, fue "excelente desde el principio".

No pueden hablar de la familia de estos pequeños, pero sí ha trasladado que "no alcanzo a imaginar qué les lleva a unos padres a hacer lo que hacen de mandar a sus hijos, ya no solo de ocho o diez años, que tienen una edad que son muy jóvenes, pero que ya tienen un poquito de capacidad para pensarlo, asimilarlo, incluso hasta de tenerle un miedo a esa situación".

"Habría que tener cierta empatía y ver qué le mueve a un padre a una madre a desprenderse de su hijo, lanzarlo al mar para alejarlo de lo que realmente más les asusta, que a lo mejor puede ser una guerra, una pobreza, algo que ni nos imaginamos", ha apuntado.

Reproduce el audio en la parte superior de esta noticia para escuchar la entrevista completa.