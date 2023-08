Experto energético avisa de lo que nos espera con la factura de la luz este invierno: "Más y más"

Después del calor de esta semana, se acerca la vuelta, el retorno a los quehaceres diarios, a la rutina y a la cuesta de septiembre. Pero esta vez más que cuesta nos vamos a encontrar una bajada, con curvas y sin frenos. Porque si estás de vacaciones o has vuelto estos días quizá no hayas visto que el precio de la electricidad no ha parado de subir este verano yque ha marcado máximos desde hace seis meses.

Para hacernos una idea, este sábado el precio medio es de 102 euros. Si miramos las franjas, el máximo va a ser de 128 y el mínimo 82 euros. Sigue lejos de los máximos de hace un año, de esos 500 euros por megavatio hora, pero claro, ver estas cifras lleva a preguntarnos por qué ha vuelto a dispararse el precio de la electricidad, qué factores lo han propiciado y sobre todo, hasta cuándo y dónde va a seguir subiendo.

"Se calcula que seguirá subiendo más y más"

Los molinos de viento, en el punto de mira

"Se calcula que seguirá subiendo más y más", advierte en Fin de Semana el ingeniero eléctrico y experto en energía, Javier Dasí que deja claro que el principal culpable son las energías renovables". "Aunque en España haya mucho sol y tengamos mucha producción con energía renovable solar, también tenemos una gran parte de la producción de energía eólica". El problema es que ahora "no hace tanto viento, por lo que no tenemos tanta producción de energía eléctrica".

La cuestión es que la energía eléctrica que se produce con renovables, en este caso con el viento, "es más barata y si esa energía no se está produciendo, hay que recurrir a otras fuentes que son más caras, lo que hace es que se incremente el coste total".

El mecanismo ibérico ahora no funciona

Además, recuerda el experto en COPE, "también está subiendo un poco el gas y todavía no actúa el mecanismo ibérico del todo para que la factura baje".

Este mecanismo, advierte "está hecho para cuando el precio del gas está muy caro, y que en cierta medida baje un poco el precio de la factura".

¿Veremos cómo se incrementa poco a poco la luz?

Así es. "Llevamos varios días con el precio de la luz subiendo, marcando máximos de meses y esto se va a ir alargando".

Hace un año, la factura de luz subió muchísimo, sobre todo por el precio del gas. Ahora vuelve a dispararse pero no por su culpa. "Si estamos en 120 euros el megavatio/hora y el gas está en 60 euros el megavatio/hora, el gas no es el problema, el problema es que ha habido olas de calor que han provocadomucho consumo energético". Y no olvidemos que hay que sumarle la escasa producción de energía renovable.

"Nos pasará lo mismo que hace un año"

Tregua en otoño

Puede ser que en otoño tengamos una tregua ya que "no hay un gran consumo energético". Sin embargo "cuando nos vayamos acercando al invierno, seguramente el gas vaya subiendo y nos pasará lo mismo que hace un año, gente que pagaba 70 euros, y que empezó a triplicar sus facturas en casa".

¿A quién afecta?

Quien tiene un precio fijo "paga lo mismo por el kilovatio/hora y no le afecta la subida hasta que llegue la renovación de su contrato". Sin embargo, el que tenga un precio variable, bien en el mercado libre o en el regulado, "serán los más perjudicados".

Por eso, lo más recomendable es "mirar cuanto antes con alguna compañía del mercado libre que tenga precio fijo, entre 12 y 15 céntimos el kw/h y que no nos pongan ningún tipo de servicio de permanencia o seguro, que al final incrementa el precio de la factura". Así "pagaremos durante 12 meses al precio al que está ahora", concluye.