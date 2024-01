Todo empezó cuando Enric Moreno tenía 18 años e hizo su primer viaje en Interrail, el primero en España con un coste de 4.8000 pesetas. Ahí es cuando nació el espíritu aventurero y viajero de este manresano que ha mantenido vivo durante 52 años y los que le quedan.

Una afición que transmitió a su mujer, Mayte Galindo, con quien ha compartido los más de 200 viajes que han realizado por todos los países reconocidos por la ONU, y algunos más; e incluso repitiendo destinos.

Esta pareja de Manresa cuenta en 'Fin de Semana' que su primer viaje que hicieron fue a Londres, en su luna de miel, y desde entonces casi no han parado de visitar países, aunque algunos años por falta de dinero no han podido viajar.

Al principio, Mayte y Enric aprovechaban el mes que tenían de vacaciones para visitar esos países y “después ya cambiaron las cosas y pudimos alternar y hacer algún viaje más”, cuenta Enric.





Viajes sin hijos hasta que cumplieron los 12 años





Mayte y Enric tienen dos hijos, Carla y Martín, pero no viajaron con ellos hasta que cumplieron los 12 años, ya que como confiesa ella, “tuvimos la suerte de tener muy buenos padres que se quedaban con ellos”, además aclara que “viajábamos a países que tampoco eran muy salubres para ellos”.

“Siria, Pakistán, India y Jordania” fueron los primeros destinos de su hija, en los que “todo le parecía bien, todo le parecía bonito y estupendo” cuneta una feliz madre que ha conseguido transmitir a sus hijos su misma pasión por conocer mundo.

Birmania fue el destino de Enric “hace 25 años”, recuerda Enric. Pero el viaje más especial que hicieron los cuatro juntos “el que hicimos de la ruta de la seda. Salimos de Pakistán y acabamos en Taskent, entre carretera, trenes, autobuses...” Un viaje con serios problemas en las fronteras de los distintos países que atravesaron por problemas con el visado.

Carla y Martín siguen con la afición de sus padres y como comenta Mayte “ellos sí que se llevan a sus pequeños” enfatizando que el “estamos mucho más globalizados y se puede viajar a cualquier sitio”





India, el país más visitado; Uzbekistán, el preferido





El primer recuerdo que esta pareja de Manresa tiene de su primer viaje la India no es muy bueno porque “coincidió con el asesinato de Indira Ghandi y aquellos días no había forma de moverse por allí, no encontrábamos ni dónde comer. No fue un viaje cómodo”, relata Mayte. Así que, por ese motivo, decidieron regresar.

A Enric el país que más le gusta, de hecho dice que es su preferido es Uzbekistán porque como confiesa “es de la ruta de la seda y a mí me interesa mucho el tema y tengo muchos libros de ello”. Un país en el que han estado hasta en tres ocasiones y aseguran que volverán.

Y entre las ciudades preferidas, este matrimonio no tiene duda “Estambul” de la que afirman que “tan bonita, se entiende todo el mundo y la gente es muy abierta”.









Haití y Sudán del Sur, países que no volverán a visitar





“No sé cuál es peor”, dice Enri cuando se le menciona Haití y Sudán del Sur. De Sudán del Sur recuerda que “a las cuatro o cinco horas de estar allí ya nos queríamos ir, muy mal, muy mal rollo”.

Y de Haití cometa que “a la semana siguiente de volver de allí asesinaron al presidente en su casa y en el mes de junio estuvimos leyendo que en Puerto Príncipe hubo 180 asesinatos y 168 secuestros so





lo en la capital".





Enric y Mayte siguen viajando y lo hacen también con el Imserso con quien tienen contratado un viaje a Mallorca.