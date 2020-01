"La chica no debió abrazar de ese modo al perro que le destrozó la cara"

Estamos llegando a un punto de casi idolatrar al reino animal. Hasta el punto de que en algunos casos, los derechos del perro, para algunas personas, superan incluso a los de las personas. Pero un perro es un animal, y reacciona como tal a sus instintos primarios. Ha sido un caso bastante sonado de esta semana en el que una modelo argentina abrazaba a un perro de la raza pastor alemán con un resultado bastante imprevisto. Cuando se arrimó para intentar besar al animal en el costado derecho de su cara y abrazándolo por el cuello, el can reaccionó a la defensiva, mordiéndole la cara y provocando una visita al hospital con más de 20 puntos de sutura.

Nacho Sierra es un gran educador de perros. Se ha dedicado a ello durante mucho tiempo e incluso ha fundado una escuela, que puedes visitar en tducamos.com. Con este caso en concreto, para el ha sido muy fácil explicar la reacción del perro: "El perro no era de ella. La chica se quiso hacer las fotos con el perro. Éste se sintió incomodado y respondió con un mordisco en la cara porque ella se acercó a besarle. El perro estaba incómodo, se ve claramente. Se echa hacia delante con las orejas hacia atrás, se entendía que no le gustaba". Es la reacción normal cuando te acercas a ciertas partes del cuerpo del perro, como "la boca o el hocico, o los órganos sexuales, no les gusta que se acerquen".

El desconocimiento de los avisos del perro fue uno de los errores de la chica, según ha explicado el educador canino, "Hay que saber que no todos los perros son iguales. Hay perros permisivos y otros que no lo son. Para que un perro sea de familia tiene que cumplir las 4 eses: sociable, seguro, sumiso y sano, porque tiene que convivir con niños, con gente que entra y sale..." y este perro "no era permisivo, además le estaba avisando de ello, pero si no sabes leer el mensaje canino... la niña avanzó, quiso ir a más y pasó eso.

Y, ¿cómo sabemos si un perro tiene este carácter? También ha explicado los tipos de perro: "No depende de la raza, pero el tamaño hace mucho. Depende del tipo de perro y su línea genética, además de su educación. Los adiestradores profesionales le damos a la línea genética un valor del 60 o 70 por ciento. El tamaño también importa porque la herramienta es diferente. Tengo un pastor alemán, convive con mi hijo de 7 años. Le puedo dejar solo, meterle la boca en la mano.. es porque es un perro muy equilibrado".

Al final, el error viene del desconocimiento. Por ello, la modelo argentina no quiso denunciar a los dueños del perro y no va a tener que ser sacrificado.