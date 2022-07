Carmen Lomana apunta a la nieta de Joe Biden y deja claro cuándo puedes llevar chándal y cuándo no

La cumbre de la OTAN que se ha celebrado esta semana en Madrid ha dejado muchas imágenes que sin duda perdurarán en la memoria de la ciudad. Y es que hemos podido ver cómo los principales líderes del mundo eran atendidos por el Rey Felipe VI en el Palacio Real o en una cena de gala en el Museo del Prado, rodeados ellos de las pinceladas de Velázquez o Tiziano. Ha sido, precisamente, una anécdota en la que figuraba la Reina Letizia, la que le ha valido a una oyente de COPE para lanzarle una pregunta de lo más apropiada a Carmen Lomana en 'Fin de Semana'.

El chándal de la nieta de Joe Biden, a examen

"Hola, Carmen, buenos días. Una de las nietas de Joe Biden fue a un acto con la Reina Letizia en chándal, ¿a ti qué te parece esa elección de atuendo? ¿No te recuerda a la famosa foto de las hijas de Zapatero con los Obama? Por otro lado, ¿qué te ha parecido el 'look' que llevaba la primera dama de los Estados Unidos? ¿Ha sido apropiado?", le ha preguntado una oyente de 'Fin de Semana' a Carmen Lomana, quien ha querido dejar claro, de una vez por todas, cuándo es apropiado y cuándo no ponerse un chándal. Carmen Lomana lo explica en el siguiente audio:

Audio





Como hemos podido escuchar en el audio, Carmen Lomana ha querido detallar cuándo es adecuado llevar chándal y, en concreto, qué opinión le ha merecido el 'look' de la nieta de Joe Biden con la Reina Letizia. Y es que la misma Cristina López Schlichting ha asumido que "ha habido un 'revival' del chándal", algo a lo que no es ajena Carmen Lomana, como podemos escuchar en el audio.

El 'look' de la primera dama de los Estados Unidos

Schlichting le ha querido preguntar por cómo iba vestida Jill Biden, la que es mujer de Joe Bidem presidente estadounidense: "La primera dama de los Estados Unidos, ¿cómo la has visto de 'look'?".

Lomana le ha respondido con franqueza: "Pues mira, yo la he encontrado mona. Típica americana mona, vestida bien, normal. No le he encontrado nada mal y mucho mejor que él", ha apuntado, tras lo que ha querido explicar qué le parece el aspecto de Joe Biden: "Es que él parece un muñeco de los que le damos cuerda. Yo creo que le han metido un chute de vitaminas y fósforo o algo, porque antes saludaba a personas que no estaban y pensábamos, pues debe de tener algo. No se ha caído por las escaleras, no ha tenido ningún traspié. Y sí, parece un muñequito", ha resumido

¿Está Biden operado?

Otro de los temas que ha rondado la tertulia ha sido la posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos se haya sometido a operaciones estéticas: "De la cara, me sigue pareciendo como un muñeco, como el novio de Barbie pero en mayor. En América se lleva muy mal lo de los años y no se dan cuenta que llegado a una edad y siendo presidente de los Estados Unidos no le han votado por su cara, le han votado por lo que prometía. Y la mujer está estupendamente, físicamente está muy bien", ha destacado Carmen Lomana para dejar una reflexión final:

"Moda no hemos visto más que a las españolas".