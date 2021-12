Carmen Lomana, alto y claro sobre la polémica con el nombramiento de Marta Ortega: “Para que veas el machismo”

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha querido mandar un mensaje este sábado tras la polémica que ha suscitado el nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta de Inditex, grupo empresarial que formó su padre, Amancio Ortega. La socialité ha salido al paso tras las críticas de algunos sectores políticos como el líder de la formación política, Más País, que apelaba al término 'meritocracia' para criticar que sea la hija del empresario gallego la que tomase las riendas de la compañía en sustitución de Pablo Isla.

“La hija de Amancio Ortega sustituirá a su padre al frente de Inditex. La meritocracia son los padres, literalmente”, escribía Errejón en su perfil personal de Twitter. Unas críticas a las que se sumaba directamente el partido político Podemos, que escribía en la misma red social: “El 90% de los que nacen pobres mueren pobres y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos se esfuercen o no. Marta Ortega está dentro de ese segundo 90%. No es heredera de Inditex por haber trabajado de dependienta, lo es por ser hija de. Que no lo vendan como meritocracia”. Unas palabras que han recibido respuesta de parte de figuras como el propio alcalde de Madrid, Martínez-Almeida.









Lomana, sobre el nombramiento de Marta Ortega



“Para que veas el machismo que hay en este país”, replicaba tajante la ex de 'Superviviente' este sábado desde el consultorio de La Hora Lomana. “Porque yo, os digo una cosa, si hay alguien que se puede poner a la cabeza de esto es Marta”, defendía la socialité a la empresaria. “Primero, porque son sus propios intereses, es la empresa de la familia, la que ha creado su padre, y ella está sobradamente preparada, desde lo más bajo, porque le han tenido en todos los departamentos. Porque es una mujer tremendamente discreta, sencilla, pero muy eficaz, con una cabeza bien puesta. Lo que pasa es que Marta nunca presumió de nada, si puede decir dos palabras no dice tres, es fantástica”, comentaba.

Lomana muestra su confianza en el futuro de la hija de Amancio Ortega al frente de la compañía. “Además, creo que si hay cosas que ella no sabe para eso está su cabeza, para reunirse y rodearse del mejor equipo, como hizo su padre, que ha tenido una gente maravillosa que, con ellos, ha creado Inditex”.

Además, la colaboradora de COPE recordaba una anécdota del fundador de Inditex como ejemplo. “Pero ella tiene muy buen gusto. Aunque no es de buen gusto o mal gusto, tienen grandes equipos de diseño. Amancio os diré que iba por la empresa mirando lo que hacían, y tenía un ojo... “Ese pantalón, me gusta, este hay que hacerlo”, y si decían que no se iba a vender, él insistía, y era al final el que más se vendía”, concluía.

Por su parte, Cristina López Schlichting también se sumaba a la defensa del legado de la compañía. “Ánimo con Inditex que es uno de los grandes negocios nacionales y ha demostrado una enorme sensibilidad en todo. Incluso para el sistema sanitario”.









La defensa de Herrera



Pero Schlichting no ha sido el único comunicador de COPE que se ha lanzado a defender a la nueva presidenta de Inditex. El presentador de 'Herrera en COPE' lo hacía también a principios de semana tras las críticas que había suscitado por parte de la izquierda española en redes sociales.

"Marta Ortega que está incorporada en la empresa será la sustituta de Amancio Ortega. Esto es lo mismo que pasa en una ferretería cuando un heredero quiere seguir con el negocio. Se produce un relevo también en su CEO. Pablo Isla se marcha, que es uno de los empresarios más importantes del mundo. Todo esto ha provocado que varios zánganos de la izquierda critiquen este movimiento porque dicen que no conlleva meritocracia. Puede que quieran que haga una oposición o pregunten a los Íñigos Errejón de turno. Es impresionante que esta panda de vagos critiquen movimientos en una empresa que da mucho trabajo y reparte beneficios a sus accionistas", comentaba en su editorial Carlos Herrera.

