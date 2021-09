“Asusta ver toda la información que manejan sobre ti las aplicaciones de buscar pareja por Internet”

Cada vez se utilizan más las Redes Sociales para conocer a gente o incluso para ligar. Pero no solo los jóvenes las utilizan... También gente de mayor edad se apunta cada vez más a estas tendencias. Hoy preguntamos a nuestra psiquiatra de cabecera, Marían Rojas, sobre los peligros que pueden entrañar estas plataformas.

Rojas asegura que este tema, el de las apps para ligar o conocer gente "es apasionante". Es una materia en la que lleva "estudiando años". Nos cuenta que hay un libro que le marcó. Se tarta del 'El algoritmo del año'. Este libro dice "pedí a Tinder que me mandara lo que tenía sobre mí y me mandó 800 páginas". Según Marían Rojas, "el problema de esto es el 'ghosting', gente que contacta, tiene relaciones y luego desaparece. Esto hace mucho daño y luego los afectados se sienten vacíos, se preguntan qué han hecho mal, se rayan mucho y la siguiente vez estás en alerta".

Nuestra psiquiatra de cabecera asegura que detrás de este uso de las redes sociales para ligar "hay sufrimiento vital porque a veces buscas mejorar tu autoestima, relaciones sexuales o huir de la soledad, llegas a Tinder y hay de todo, muchos te cosifican. Me asusta ver toda la información que manejan sobre ti". El uso de aplicaciones para ligar puede ser peligroso porque, según Rojas, "al final te hace daño porque tienes unas intenciones, tenemos algo dentro: queremos sentirnos acompañados. Tinder genera dopamina por el 'le he interesado', pero al final te eligen por una foto, te cosifican".

¿Qué debemos hacer para no dejarnos llevar y no caer en problemas psicológicos cuando usamos estas redes? Marián Rojas nos da las siguientes pautas... "Lo primero es conocer qué buscas en la app. Dos: saber qué es la jungla, saber que las intenciones de Tinder y las tuyas son distintas. Ellos buscan que no encuentres pareja para que les sigas usando. Tercer consejo: ir con una coraza, no contar tus problemas porque eso vuelve como un boomerang. Ser muy cauto porque no hay reglas en Tinder y en el resto de apps, protege tu corazón para sufrir lo menos posible".