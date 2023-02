Schlichting: "Francisco cree algo que nadie piensa ya en nuestro mundo viejo, que las cosas se pueden cambiar"

Muy buenos días, España. Bienvenido a tu programa, 'Fin de Semana' de la Cadena Cope, en este día 5 de febrero, de un domingo en el que comienza una semana de fresquete. Cambia el tiempo, como nos anunciaba Jorge Olcina.

A veces, a veces miras un paisaje de toda la vida, que por tan visto lo mismo ni siquiera aprecias y de repente, esa mañana, caes en la belleza de una cumbre nevada que llena todo de luz. Y entonces se te cambia la mirada y percibes todo como si acabase de ser hecho, como recién nacido y estrenado. Y entonces todo te resulta nuevo y la vida empieza con un factor que te faltaba y que lo hace todo distinto, la curiosidad. Esta madrugada repasaba yo la campaña electoral que en realidad ya ha comenzado. Escuchaba que la ministra Irene Montero ha dado su brazo a torcer y cambiará la Ley del 'sí es sí' porque les está costando demasiada intención de voto a los socialistas.

También que Alberto Núñez Feijóo ha conseguido juntar en acto del PP a Aznar y Rajoy y ha escenificado el fin de las heridas y la unificación de la formación tras tantas rencillas, o que VOX quiere plantear una moción de censura a Pedro Sánchez y le ha ofrecido ir de candidato de gobierno nada más y nada menos que a un viejo comunista, el brillante Ramón Tamames, a sus noventa años. Pues estaba servidora en estas cosas cuando ha entrado en la mañana de Fin de semana la crónica de Eva Fernández desde África, como un cañón, resumiendo el viaje del Papa.

Francisco termina su viaje al Congo y Sudán del Sur

De repente ha cambiado el paisaje. Gente violada durante meses que mira al Papa y recobra la esperanza. Niños que dan limosna al primer mundo. Que nos mandan unos céntimos de euro para intentar ayudarnos. ¿En qué necesitan ayudarnos? A lo mejor es que sí, sí que necesitamos ayuda. A lo mejor sí somos pobres, más de lo que queremos admitir.

Me he quedado mirando en la dirección que señala este domingo Francisco y he visto otro país, Sudán del Sur, donde existe todavía la esclavitud, donde hombres y mujeres son comprados y vendidos y la guerra es eterna. Hay tanta guerra que la gente ha cambiado su forma de ser y permanece en silencio.

Hay un mundo ahí. Un mundo de multinacionales que arman a otros para que se maten por el coltán. Empresas que agitan países para mover las bolsas del mundo. Enfermedades que tienen cura, pero que allí mutilan a las personas porque nadie puede operarlas. Gente que pierde a los suyos en silencio. Y de repente viene un viejo de 86 años, un argentino con un montón de achaques, que apenas puede andar y se sube en un avión y se convierte en un dedo que señala. Un gigantesco dedo mostrando un horizonte preciso. Una ventana que se abre sobre un paisaje que desconocíamos. ¿Qué quiere este viejo, qué hace? El domingo cambia y se amplía y adquiere la dimensión del mundo y otros colores de piel y recibimos una limosna de un niño negro, para ver si nos curamos de ese dolor que nos embarga.

Francisco está empeñado en una tarea extraña. Está empeñado en que levantemos la mirada del suelo. Él cree algo que nadie cree ya en nuestro mundo viejo, él dice que las cosas se pueden cambiar. Que es posible empezar de nuevo. Que las personas se pueden querer, que pueden tender un puente de soledad a soledad y hacer belleza. ¿Y si de verdad puede pasar algo y de repente la vida desorientada se convierte en camino? ¿Y si todo esto tiene sentido y nos quieren y es posible trabajar con esperanza y ponerse en marcha porque merece la pena?

Qué cosas, este viejo Papa que grita por la paz, que dice que tender una mano puede cambiarnos, que usa los restos de su vieja vida para señalarnos este domingo a los otros, mucho más jóvenes, un horizonte que no veíamos. Cosas raras, que resucitan la curiosidad y las ganas de empezar.

Blanca Paloma se impone en el 'Benidorm Fest'

Una nana, esta nana de la artista Blanca Paloma nos representará en el próximo festival de Eurovisión. El sistema de un concurso en el Benidorm Fest, que se celebró ayer, se ha impuesto como forma de seleccionar a nuestro representante en el concurso musical europeo y al final esta chica, con una nana aflamencada, se llevó el premio de manos de Chanel, que lo había ganado en la edición del año anterior. El tema se llama 'Eaea' y fue el más votado por el jurado y el público. Luego repasaremos con Markote lo ocurrido.

Dimisiones por el "escándalo" de los trenes de Cantabria

Y sí contaros que el escándalo de los trenes de Cantabria ha generado lo imposible, una respuesta del Gobierno que casi nunca las da. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció ayer dimisiones en RENFE y ADIF las empresas a las que acusa del desastre. Para el que no esté al tanto, el Gobierno había encargado trenes nuevos de cercanías y media distancia para Cantabria y Asturias. 32 trenes por 260 millones de euros que debían entrar en funcionamiento en breve y que han sido fabricados demasiado grandes.

Las medidas estaban mal dadas y no caben los vagones por los antiguos túneles cántabros, muchos de los cuales existen desde los primeros trazados ferroviarios del siglo XIX. Es un desastre económico y social enorme. La ministra anunció ayer ceses en las compañías ferroviarias públicas. “No me va a temblar la mano” dijo, para depurar responsabilidades y evidentemente se van a producir ceses inminentes tanto en RENFE como en Adif para asumir las responsabilidades. Desde Castro Urdiales, la ministra ha trasladado a los cántabros un mensaje de disculpa. En cualquier otro país, la dimisión sería la de la ministra. A ver dónde van ahora esos trenes que no caben por donde debían de caber.