Schlichting: "En el PP buscan cómo hacer frente a Pedro Sánchez y Sánchez obedece a Puigdemont"

¡Muy buenos días España! Es 21 de enero y después de la borrasca Juan, que ya se marcha por el Este, van a empezar a subir las temperaturas. Nos lo contaba Jorge Olcina.

Se acabó lo que se daba en lluvias. Hay quien ha podido hacer acopio de algunas nieves para los acuíferos, pero los embalses de Cataluña siguen al 16 por ciento y los de Andalucía al 20, así que las perspectivas son muy oscuras y, como te explicábamos ayer, el 1 de febrero se implementan restricciones y un plan de emergencia en Cataluña. Roger Durán tiene un negocio turístico de Canoas en Gerona e igual que los hotelitos con piscina en la Costa Brava o los cultivos de frutales, se las está viendo y deseando.

De Cataluña, por cierto, nos llegan las noticias políticas más graves sobre nuestro país. Porque Esquerra Republicana y Oriol Junqueras han ungido como candidato del partido al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que se ha apresurado a explicarnos lo que nos va a pasar a todos, ahora que el ritmo político lo marcan los independentistas. A saber, que como ya han conseguido los indultos, la eliminación del delito de sedición y la amnistía para los que intentaron el golpe, ahora van a conseguir el referéndum de autodeterminación

Los españoles parece que han tirado la toalla. Hay una enorme distancia entre el guion político y lo que preocupa en la calle. Resignados los de la derecha al mandato de Pedro Sánchez, acoplados los de izquierdas, la realidad es que el ciudadano medio está en otra cosa.

¿En qué centran su tiempo los españoles? Llenar la cesta carísima de la compra, soñar con pagar una hipoteca e independizarse de los padres, buscar agua en la España seca, encontrar un trabajo precario o lograr una cita médica que suele alargarse demasiado son las urgencias de un país cuyo líder les explica que lo importante es la amnistía, porque así nos vamos querer todos más. La realidad va por un lado y el poder por otro.

Como hay elecciones en Galicia en un mes, los dos partidos principales tienen convenciones allí este fin de semana. En el PP buscan cómo hacer frente a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez obedece a Puigdemont, y no hay más.

Los socialistas necesitan que el de Waterloo deje de llamar a la atención durante un tiempo, porque de aquí al verano hay comicios en Galicia, País Vasco y Europa, y para eso no les queda más remedio que negociar deprisa con él, precisamente y entre otras cosas el referendo que anunciaba ayer Aragonés.

A los socialistas que han ido a la Coruña no se les pide otra cosa que aplaudir. No debaten, no hacen elaboraciones teóricas, no plantean alternativas. Se limitan a ser la clá de Sánchez, que ha puesto el partido a su servicio y cambio les garantiza un sueldo. Por eso Page ni ha ido, está en China, de viaje comercial.

Como no hay mucho que contar, los que están, dedican el tiempo a decir tonterías. Escuchamos a María Jesús Montero haciendo un monólogo cómico durante su intervención y empleándose en la mofa de Miguel Tellado, el portavoz de la oposición.

Atención a los aplausos.

Miguel Tellado ha contestado en el antiguo Twitter: “Para referirse a mí, la número 2 de Pedro Sánchez incide en que soy calvo y llevo gafas. ¿Qué pasaría si se me ocurriera describir a una diputada del PSOE por su aspecto físico, su peinado, su vestimenta?”

Alfonso Rueda, el líder del PP en Galicia, le contesta solidariamente: “Un abrazo del de las canas”. Y Alberto Núñez Feijoo completa: “Un abrazo del otro de las gafas, al que se refiere con tanta elegancia la vicepresidenta.”

Que aplaudan, que aplaudan los socialistas a la vicepresidenta. Porque es la misma que antes de las elecciones decía, esto, según magnífico corte traído esta mañana a colación por Antonio Herráiz.

Los cambios que hoy se va a aprobar en la Ejecutiva Federal del PSOE van en línea de fusionar el partido y el Gobierno, al estilo chino. Once de los 18 ministros de Sánchez estarán a partir de mañana en la dirección socialista. Entre los fichajes estrella, la vicepresidenta Ribera, que acaba de tachar de prevaricador el juez Manuel García Castellón (aquí todos corren para hacer méritos) y ministros como Óscar Puente, Elma Saiz, Jordi Hereu o Ana Redondo.

Como no hacen la pelota, las federaciones de Castilla- La Mancha y aragonesa van a salir perjudicadas en el reparto de puestos, y en cambio se va a favorecer a Extremadura y Castilla y León, más seguidistas del líder. Por ejemplo, sale de la ejecutiva Mayte Pérez, de la máxima confianza de Javier Lambán, el presidente aragonés que, como Page, ha pasado del encuentro en A Coruña.

Los actos socialistas, que comenzaron el viernes con la ponencia de José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en gurú de Sánchez, frente al denostado Felipe González, terminan hoy con la ponencia del presidente. En medio ha habido una larga serie de paneles destinados a repetir que el PP no tiene más aliado que VOX, que sólo los socialistas son capaces de pactar con un arco amplio de partidos y que gracias a esta legislatura se pone en valor la diversidad de España y su pluralidad territorial. Todo propaganda para tapar el coste que están simplemente teniendo las concesiones a Puigdemont.

Precisamente esta semana un grupo de asociaciones lleva a Bruselas una denuncia sobre la amnistía concedida al prófugo y a sus amigos. La iniciativa está encabezada por la constitucionalista Teresa Freixes, por Rosa Díez y Juan Carlos Girauta.