Siete días atrapada en Marruecos abandonada por el Gobierno español

Hay personas que, en medio de la pandemia, se han quedado varados en algún país extranjero. La aventura para poder volver a casa ha sido digna de un libro. Lo ha contado Silvina, una española que ha estado siete días atrapada en Al Yadida con su marido y sus tres hijos: "Mi familia y yo estábamos de vacaciones unos días en Marruecos y estuvimos 7 días atrapados antes de poder volver. Estoy muy enfadada con mi gobierno, no ha hecho nada"

La historia comienza cuando Marruecos decide cerrar fronteras: “Leímos por internet que Marruecos cerraba todo por aire y tierra. Nos hemos enterado de todo por las noticias. Iberia nos canceló un vuelo y se quedaron tan panchos. Salimos tirando de teléfono, pero no entiendo tener dos consulados y nada". Hablando con las autoridades, “nos preguntábamos dónde estaba la ministra y el cónsul. Y llamé a todas partes, dos y tres veces a cada aerolínea. Pero al final los vuelos no salían, nos daban un bono, pero no devolvían el dinero".

Fred Sabbah es empresario en Marruecos y ha comentado la foto de la situación actual: “He querido ayudar a las personas que se han encontrado con problemas de logística en el transporte. Hemos querido montar una oferta en el traslado, para que las personas puedan viajar. Por ejemplo, haciendo una PCR cada dos días para que estén controlados y no tengan problemas con los viajes” comenta el empresario.

“Hay mucha falta de coordinación y de comunicación” dice el señor Sabbah. “Hay menos personas en esta situación, han salido dos vuelos y cuatro o cinco barcos. No tenemos números oficiales, pero a día de hoy seguimos teniendo a gente atrapada” explica.