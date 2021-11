“La restauración de un cuadro de Klimt por una IA es el principio de una nueva manera de hacer arte”

Cada día nos sorprende más lo lejos que llega la Inteligencia Artificial y lo mucho que nos puede asistir. Ahora resulta que ha ayudado a recuperar tres cuadros destruidos de Gustav Klimt, pintor simbolista austriaco y uno de los máximos representantes del movimiento modernista de la secesión vienesa.

Si hablamos de IA, es decir, de tecnología y “aparatitos”, en Fin de Semana con Cristina no podemos dejar de acudir a nuestra ‘cerebrito’ Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en Big Data, quien explica que “el robot aprendió a base de prueba y error los colores de sus obras. El algoritmo aprendió de unas 5.000 fotos y 91.000 obras de arte de Google, así que asimilaba las composiciones frecuentes en dichas pinturas. Han coloreado los cuadros pero de forma casi mágica porque la máquina casi ha imaginado qué color iba mejor con esa pieza, la máquina creando algo”.



Stella asegura que “han quedado bien, muy bonitas, pero no las he podido ver en vivo; el algoritmo ha sido capaz de imaginar qué colores debían estar en sus cuadros por documentos que les han puesto los programadores”.

“Sí, este es el principio de una nueva manera de hacer arte y de ser capaces de evitar que las obras de arte se deterioren”, explica Stella, que añade que “quizás un día sean capaces de hacer arte por sí mismos aunque siempre haga falta que haya conexión entre el artista y la máquina”.

Abordando ya el ‘Black Friday’, fechas para comprar mucho más gracias a los descuentos, la experta tecnológica da los mejores consejos: “No comprar impulsivamente, piensa antes, la publicidad y los señuelos te pueden manipular e inducirte a comprar lo que no quieres. Mucho cuidado si compras online, compra segura en comercio seguro, no metas tus datos personales cada vez en cada compra, puedes crearte un e-mail específico para ello. No hace falta que des todos tus datos personales, hay maneras de limitar la cantidad de información. Cuidado con las tarjetas de crédito, no las deis alegremente. Mira que los textos no tengan fallos ortográficos groseros, eso suele ser peligroso. Y por supuesto paga en dinero, no es el momento de pagar en criptomonedas”.