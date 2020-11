“Pedimos una FP para poder ser celador y hacer frente a los desafíos que se nos presentan”

“Somos los grandes desconocidos del sistema sanitario, solo nos conoces si has ido a un hospital por la razón que sea. Cuando has necesitado la sanidad, nos has conocido”, así de contundente ha sido en Fin de Semana con Cristina Javier Navarrete, jefe de celadores en el Hospital Central de la Cruz Roja, quien ha explicado que “el riesgo de contagio de coronavirus es muy alto porque estamos en contacto permanente con los enfermos”.

No solo eso, el Ministerio de Sanidad el 8 de abril les puso como ‘personal de bajo riesgo’, algo que “no es cierto” según Navarrete: “Han muerto seis celadores por coronavirus. Que el ministerio no lo supiera… no sé, no están muy bien informados, creo que fue sobre todo por desconocimiento.

Javier tuvo coronavirus, pero no sabe dónde se pudo contagiar ya que fue en la primera ola y no había apenas información: “Es complicado saber dónde fue el contagio. No había equipos, me puse a trabajar un domingo de marzo. Lo pasé muy mal, incluso fui paciente grave, tuve neumonía bilateral y mucha fiebre”.

Navarrete llegado este punto aclara que “los celadores no somos sanitarios, no sabemos muy bien por qué pasan las cosas. Hemos visto a muchos que, cuando iban mal, iban muy mal, con compañeros ahogándose. No somos sanitarios y, aun así, también trasladamos los cadáveres y hemos visto muchísima muerte, lo hemos pasado muy mal. Nos ha pasado mucha factura, hay muchos celadores con problemas graves por eso, de hecho hay bastantes celadores de baja todavía por no poder soportar la presión de tanta muerte, tantos ingresos sin poder ver a la familia, muy duro para todos”. “No nos preparan para esto. Pedimos formación”, asevera: “Ahora solo necesitas un certificado de escolaridad. Consideramos que con eso no puedes enfrentarte a todos estos problemas, por eso pedimos un grado medio de FP, un año y unas prácticas, eso si nos daría un grado de formación suficiente para desarrollar nuestro trabajo”.

“Hemos aprendido muchas cosas. Lo hemos pasado muy mal y hemos tenido que ir cambiando. Todos nos hemos puesto los nombres en los monos para que se sepa quiénes somos”, finaliza Javier.