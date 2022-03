Pablo Pineda, primer licenciado con Síndrome de Down: “Mis padres me educaron, no cuidaron, y eso fue clave”

Se consideró una enfermedad, pero por fin eso se vino abajo. Son personas, como tú y como yo, pero con otras capacidades, y tienen opiniones, pensamientos, sentimientos… como todos, básicamente. Así es Pablo Pineda, graduado en Magisterio y Psicopedagogía y, atención, primer licenciado europeo con Síndrome de Down. Y él lo dice claramente: “Muchos pensaban que éramos loros de repetición, no es verdad, tenemos nuestros gustos y opiniones, y eso es por donde hay que empezar. Somos personas, nuestros criterios, no somos marionetas”.

El síndrome “no es enfermedad, poco a poco se ha ido desterrando porque todo el mundo ha visto lo que podemos hacer, el progreso que hemos tenido. Ya ha habido tanto avance en los últimos 30 años que difícilmente puede que haya alguien que sí lo piense, pero será mayor. La gente madura no piensa eso”:

Para Pablo el confinamiento fue todo un reto porque él es muy inquieto: “Tuve una actividad frenética con Fundación Adecco, me puse malo de tanto viaje, no he parado. Antes de la pandemia tuve actividad frenética, y en los primeros meses de 2020 tampoco paré, además de mucha suerte de no coger el covid. Y entonces llega el confinamiento y el reto era tener que bajar la actividad, para mí fue un corte, un tajo. Te quedas vacío y dices ‘qué hago’, por fortuna jamás me he aburrido, siempre me invento frikadas varias. Además conté con la seguridad del respaldo de la fundación detrás”.

Pineda está graduado en Magisterio pero nunca ha ejercido de maestro, ¿por qué? “El impedimento explícito no existe, pero de soslayo aparece un poco. Es el tema social, como las mujeres, un papel y rol definido y de ahí no puedes salir. Profesor Síndrome de Down es imposible, como si una empresa la heredara una mujer. Puro encasillamiento”.

Y entonces llega el momento más duro de la entrevista, cuando Cristina recibe la triste noticia de que la madre de Pablo murió hace un mes: “Me siento vacío y vivo solo, mis hermanos se pasan de cuando en cuando a ver cómo estoy”, reconoce él, que añade que, en su día a día, “tengo una chica en casa que limpia y me preparar la ropa”, pero él está solo familiarmente. “Lo de mi madre fue un cambio brutal, yo estaba trabajando en Valencia para la fundación. Mis padres me han educado, no cuidado, jamás sobreprotegido, siempre con el lema de la autonomía, fundamental, por eso vivo solo”.

Otro tema muy polémico: enamorarse, porque muchas veces le han dicho que tiene que ser de una chica con el síndrome: “Me dejan formarme y estudiar, pero luego no, ‘te tienes que enamorar de una chica Down’. ¿Por qué me das una de cal y cinco de arena?, ¡déjame que elija con quién quiero estar! Yo quiero tener el abanico amplio de elección”, pero… ¿Las chicas se dejan? “Esa es otra. Las mujeres es verdad que os lo pensáis mucho y que las chicas hay miedo a qué dirán, las cosas como son. ¿Una chica de 20-25 años va a llegar a casa y va a decir “papá tengo un novio Síndrome’?, pues no”.

Y por último, el tema de la amniocentesis, y él no se corta: “Es una discriminación aberrante. Para una mujer tener un hijo es primordial, qué más da, que venga lo que venga, esto no es un restaurante. Todos tenemos derecho a la vida”.