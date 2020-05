Sufriendo el "síndrome de la cabaña": con miedo a salir de casa y obsesionada con la limpieza

Lourdes Andrade no podía estar en casa “más de dos días sin salir, necesitaba ir aunque fuera a por el pan”, como ha contado en Fin de Semana con Cristina… pero esto cambió con el coronavirus. Ver a tantas personas contagiándose y tantas muertes ha provocado un fuerte cambio en su interior.

Lourdes ahora tiene un miedo enorme a salir de casa, no quiere saber nada de la calle, y no se reconoce a sí misma. ¿Es esto normal? Lo es, según Manuel Oliva, psicólogo: “No está enferma ni tiene ninguna enfermedad mental, lo que le pasa es normal y lo desarrolla mucha gente por el miedo que nos han dado al coronavirus”.

Nuestra invitada relata que "La única tranquilidad que noto es volver a casa, donde estoy tranquila. Hasta ahora no me había planteado el Síndrome de la cabaña. También tengo pesadillas, sobre todo después de salir dos veces. La más fuerte fue soñar que todos tenían guantes menos yo y me desperté con mucha angustia”. “No soy una persona saludable físicamente”, añade ella, “pero nunca he tenido enfermedades mentales ni depresiones. Incluso me he obsesionado con la limpieza".

Manuel tranquiliza a nuestra oyente y a todos los que estén sufriendo este síndrome: "Lo que escucho de Lourdes me es familiar y es una reacción normal por el confinamiento. Es miedo a la incertidumbre. No constituye una patología en sí misma. También es normal que, durante el confinamiento, haya habido una alteración del sueño. Otro síntoma frecuente es tener miedos hipocondríacos, influye mucho la percepción del riesgo"

Oliva además felicita a Lourdes porque “darnos cuenta de ellas es un primer paso. El segundo sería intentar llevar a cabo las recomendaciones sanitarias de prevención. Y, tercero, empezar a salir a la calle gradualmente. No evitemos salir, hagámoslo lentamente, vivamos el momento real con la información real que hay en cada momento".