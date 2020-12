Los problemas de las clases online: “Al principio fue duro, un reto con el que estamos aprendiendo"

Las clases online se están volviendo tediosas para los alumnos. No poder ver a sus compañeros, problemas con las conexiones, las nuevas tecnologías, están convirtiendo en toda una proeza el hecho de poder dar clase, pero también asistir a ellas.

“Va a ser difícil conocer a los alumnos. Tengo que hacer un esfuerzo para recordar sus caras, porque no se les ve en una pantalla de ordenador”. No siempre están en el aula, “hay un factor fundamental, los chicos tienen que madurar, tienen que volverse más responsables, porque a veces están en el ordenador, pero solo la cara, porque están haciendo otras cosas” comenta.

Normalmente se encuentran en clase los profesores con la mitad de los alumnos y la otra mitad en casa. Así no consiguen estar pendientes de todos: “Cuando ya lo he preparado todo, en una aplicación aparecen los alumnos por cámara. Al principio era muy complicado, pero nos vamos acostumbrando. He intentado mantenerme al tanto de estas cosas, pero con esto he dado un curso intensivo”. Cuando Pilar entra en el aula, tiene que tener un micrófono conectado, “porque con las mascarillas no se nos entiende bien”.

El problema de no verles la cara es otra. “No sabes si te están escuchando, si están atendiendo o si se están enterando. Es todo un reto, pero al final siempre te acostumbras, ahora ya con solo mirar a los ojos”.

Ha hablado Paula, alumna de Pilar, para ver cómo lo ve ella: “La verdad, de primeras, cuando todo esto empezó fue muy duro. Estar en clase es mucho más sencillo, lo del micrófono o que falle la conexión de internet, te encuentras con muchos problemas. En clase también te puede ayudar el profesor, es más personalizado. También hablamos más entre nosotros, nos pasamos los apuntes intentado compensar lo que te has perdido”.