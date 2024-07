Jesús Alemán, joven torturado por el régimen de Maduro: "Las elecciones las va a ganar la gente"

Es una jornada decisiva para Venezuela. Este domingo, los ciudadanos acuden a votar 21.000 millones de venezolanos. Van a elegir su futuro. Por primera vez, podría ganar la oposición.

Lo que hoy nos preguntamos es: ¿habrá cambio de régimen? A buen seguro, no será fácil. Son 11 años los que lleva Maduro en el poder. Una posición desde la que aspira a su tercer mandato. Y es que, en 11 años de Maduro y 25 años de gobierno chavista, el país se ha sumido en una pobreza extrema y el miedo estaba latente en la gente. Sin embargo, parece que la política del miedo deja de surtir efecto.

Hubo un tiempo en el que, cada mañana, Jesús cuando abría los ojos se preguntaba por qué seguía con vida.

"A mí me practicaron torturas. Yo no sabía cuando salía el sol, cuando se ocultaba, porque una de las torturas que aplican es la tortura blanca. Dejan una bombilla encendida y no ves la luz del sol". Jesús es un joven venezolano de 31 años que ha sido preso político en dos ocasiones. En la cárcel, ha sobrevivido a un motín. Le han disparado con una pistola y, por suerte, esta arma falló. Un sufrimiento inimaginable que no le ha quitado las ganas de vivir ni seguir luchando por sus compatriotas.