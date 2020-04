Emilio Calatayud: "No pasa nada porque un niño pierda dos meses de colegio. Yo suspendí seis y ahora soy juez"

Calatayud ha afirmado que “los chavales privados de libertad, que están en centros de internamiento, lo están llevando muy bien, gracias a ellos y gracias a ellos y a los profesionales que tenemos en esos centros, e incluso que hay gente que sigue allí todo el santo día con sus turnos pero ayudando a los chavales y llevándolo muy bien. Hay que tener en cuenta que se les ha privado de algunos derechos y privilegios y ellos mismos son conscientes. No ha habido ninguna queja en ese sentido, lo que sí ha cambiado es que, ahora mismo, el internamiento es como última razón, se están internando muy pocos”.

La reflexión que hace Calatayud es que “después de la salud está la libertad”: “Ahora nos han limitado la libertad y empieza a haber protestas. Fíjate cómo nos ponemos cuando nos limitan un poco la libertad. La salud no es un derecho, es un bien, un don, pero la libertad es un derecho. Por eso felicito a chavales y educadores y por supuesto al pueblo español porque lo llevamos muy bien a pesar del límite a la libertad”.

El exjuez ha explicado que “hay varios tipos de privación de libertad”: “Tenemos los internamientos, que a su vez se dividen en cerrados, semi abiertos, abiertos y terapéutico, y que están condenados por sentencia, y luego tenemos los pisos de convivencia que es una medida restrictiva de libertad, menores sentenciados y condenados. Ahí se ha intentado flexibilizar un poco y autorizarles para que vayan a casa”.

Emilio Calatayud también ha asegurado que “en los menores la percepción del tiempo es muy distinta a la de los adultos”: “Cuando dicen ‘le han caído cinco años, pues es muy poco’, y les digo ‘a ti de con 12 años te castigaban un fin de semana y parecía una vida, y ahora mismo qué es un fin de semana si llevamos 40 días confinados y no pasa nada, la vida sigue’”.

“Ahora resulta que los niños tienen que estar todo el día con internet para recibir clase, hemos perdido el norte”, ha aseverado él: “Lo digo y no estoy orgulloso: hemos tenido delitos por consecuencia de internet y los móviles, y ahora resulta que porque vamos a perder un trimestre de colegio, están amargándoles la vida a los chavales. Ante situaciones excepcional, soluciones excepcionales. Que un niño de primaria o secundaria pierda un trimestre no pasa nada, pero están amargando la vida a los pobres maestros mandándoles todo el día con conexiones por internet, parece que la escuela no vaya a ser necesaria, ¿pero cuántos niños hay sin internet? No dramaticemos, la vida es muy larga, bastante desgracia tienen los chavales con estar encerrados en sus casas con las consecuencias que tienen, porque luego vendrán malos tratos familiares entre matrimonios, que van a subir, malos tratos de padres a sus hijos, que también van a subir, incluso de hijos a sus padres. Vamos a dejarnos de tonterías. Yo suspendí muchas y ahora soy juez, ya pondrá la vida a cada uno en su sitio”.