El drama de las listas de espera para operarse en España: "Es un verdadero horror"

850.000 personas esperan a ser intervenidas quirúrgicamente en nuestro país. Hablamos de operaciones menores, no urgentes. Pero aun así, estamos ante un nuevo récord. Nunca había habido tantas personas esperando una operación desde que hay registros.

Cristina y Diego González repasan el panorama. El tiempo medio de espera para ser intervenido es de 128 días, más de cuatro meses.

La longitud de esa lista de espera va por barrios y por comunidades autónomas: los que menos tiempo deben esperar para ser operados son los madrileños, seguidos del País Vasco y de Galicia. Los que más han de esperar son los extremeños, seguidos de los andaluces y los cántabros. Carmen Flores es la presidenta de Asociación del Paciente y en Herrera en COPE explicaba que estos datos se quedan cortos: "Ahora mismo, si contabilizamos desde que llegamos a Atención Primaria hasta que llegamos a la intervención quirúrgica, siendo muy bondadosos no es menos de un año".

Jorge tiene 55 años y trabaja como agricultor en la provincia de Toledo. Explicaba en Fin de Semana que el tiempo de espera para una intervención le está generando problemas de otro tipo: "Tengo artrosis en la cadera derecha y llevo dos años en lista de espera para que me pongan una prótesis total. Debido a mi profesión no puedo trabajar. Tengo muchos dolores. He puesto más de cinco reclamaciones en la oficina de Atención al Paciente" relataba en Fin de Semana.

Isabel, de 63 años, residente en Asturias llevaba más de 2 años para tratarse de unos pólipos en el esófago: "Me comentaron que en esto de las gastroscopias hay muy pocos medios e influye lo del anestesista, que dicen que hay pocos. Y una con otra, llegué hasta aquí". La falta de información y de plazos temporales causaron un cuadro de ansiedad.

Alberto Pérez es presidente del Sindicato Médico de Navarra y afirmaba tajante: "Los pacientes pagan sus impuestos y tienen derecho a recibir una asistencia sanitaria satisfactoria: que a uno le atienda en tiempo y forma y que no tenga que estar con patologías terribles durante meses (...) es un verdadero horror".

LAS ESPECIALIDADES MÁS AFECTADAS





** En traumatología hay 206.000 personas en espera; le sigue oftalmología con 178.000 y cirugía general con 156.000.

** Por días de espera, la cirugía plástica sigue siendo la especialidad para la que más tiempo hay que esperar. De media son 239 días, casi 8 meses. En segundo lugar aparece neurocirugía con 213 días, y en traumatología la espera media son 149 días.

** La intervención de cataratas la están esperando casi 130.000 personas. Seguida de las hernias inguinales (41.000) y la extracción de la vesícula biliar 20.500.





