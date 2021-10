De la chaqueta de pana a intentar captar votos con una coleta: cuando lo cutre funciona

¿Es malo lo cutre? ¿Qué diferencia hay entre lo cutre y lo ‘vintage’ o lo retro? ¿Es retro la chaqueta de pana que has recuperado del trastero? La respuesta parece tenerla Alberto Olmos, escritor y periodista, que ha publicado un libro llamado ‘Vidas baratas: elogio de lo cutre’ y que ha presentado en Fin de Semana con Cristina, donde reconoce que “me interesa lo cutre, sobre todo comportamientos de los demás, pero creo que es parte de la austeridad castellana que me acompaña, detener el gasto, mantener cosas durante años aunque sean viejas y siguen ahí, de hecho cuando voy a Segovia a ver a mi familia seguimos comiendo en la mesa y sillas de siempre, por ahí viene un poco. También un amigo mío que me dijo que le gustaba lo cutre, así tal cual, así que creo que hay cierta afición secreta por lo que creo que es lo cutre en esencia que es no preocuparse demasiado, tener pereza sabia para no competir en ciertos campos como el de la estética, el postureo”.

Olmos detalla, además, “la cercanía entre lo cutre y lo guay”: “Uno no quiere serlo y no querer serlo te convierte en ello. Hay una batalla constante por la distinción de los demás, por hacer algo distinto”. “Lo cutre tiene como dos vertientes”, sigue el escritor, “lo material y lo anímico. En el diccionario se estigmatizan ambas, pero yo en el libro defiendo que en las actitudes cutres también hay mucho humor e ingenio y de ahí se derivan cosas interesantes, como que te hacen un regalo que no te gusta, no lo abres y en el cumpleaños que tienes la semana siguiente y se lo das, a mí eso me hace mucha gracia, ecología pura, anti consumo, ese regalo al final encontrará la persona que lo quiera, en esa línea me gusta lo cutre como punto de partida del talento joven”.

Sobre que el propio sistema use lo cutre como producto, Olmos detalla que “lo comento al final del libro. En televisión lo hemos visto, ahora ‘youtubers’ lo usan como excusa para aparecer con ropa normal y sin maquillar, decir ‘soy así de auténtico’, y luego hasta en la política funciona lo cutre, me iluminó Pablo Iglesias diciendo ‘me visto de Alcampo’, y dije ‘esta frase es la esencia de lo cutre en la política’, parece vergonzosa pero atraía mucho público. El Iglesias cutre del principio tenía cierta autenticidad que se veía reflejado en los votos, y luego fue perdiendo eso. Yo era fan pero ahora soy detractor porque ha traicionado todo aquello que proponía, incluyendo lo cutre”.