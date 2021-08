Beatriz Robles: “Si comemos fruta de postre, no nos va a engordar más”

Cada vez son más los bulos que leemos sobre los alimentos. Los expertos luchan contra todos ellos, ya que “condicionan a nuestras selecciones alimentarias y hacen que seamos menos libres. Tenemos que buscar buena información e intentar acercanos al conocimiento, a la buena información”, explica en 'Fin de Semana' la dietista-nutricionista, tecnóloga de alimentos y autora del libro 'Come seguro, comiendo de todo'.

Durante los meses de verano se aprovecha para volver al moreno que no se tiene durante todo el año. Aunque, Beatriz afirma que las zanahorias o los complementos alimentarios no prologan su duración: “sirve para teñirnos un poco. La zanahoria tiene betacaroteno, un pigmento que si consumimos en grandes cantidades va a pasar a las capas de la piel, sobre todo, en las zonas dónde tenemos glándulas sudoríparas, por ejemplo, en la palma de las manos o de los pies, y lo que va a hacer es teñirnos la piel desde dentro, es decir, nos vamos a ver un poquito más naranjas”.

Otro de los bulos de los que ha hablado Beatriz con Rosa Rosado es sí comer fruta después de comer engorda. “No en absoluto”, cuenta la experta destacando que “la podemos comer en cualquier momento del día. Si comemos fruta de postre, no nos va a engordar más. Comer fruta evitará que no vayamos a otro tipo de postres que serían perjudiciales para nuestra salud”.

Aunque, ¿qué ocurre si se nos cae un alimento y lo recogemos rapidamente? La comida deja de ser segura. “Las bacterias están por todas partes, no queremos pensar que tipo de bacterias hay por el suelo, pero se pegan inmediatamente al alimento”, recuerda Beatriz. Sin embargo, recuerda la experta que “si es un alimento que se puede lavar, como una fruta, lo aclaramos otra vez debajo del grifo y no hay problema, pero otros alimentos tendríamos que tirarlos, como la tostada con mantaquilla”.

Para las personas que siguen una dieta para perder peso, los alimentos light no son la solución. “Muchas veces, no sabemos exactamente que significa light”, destaca Beatriz. Lo que realmente significa para la experta es que “es una afección legal que lo que nos dice que el alimento contiene un 30% menos de algún nutriente. En principio dices que parece una buena idea, pero puede que le hayan quitado una parte de las grasas y le hayan añadido azúcares porque al quitar grasas perdemos, por ejemplo, textura o sabor”. Además, revela una curiosidad: “cuando sabemos que un producto es light tendemos a comer más porque pensamos que no pasa nada”.

Ahora bien, en cuanto a los electrodomésticos, Beatriz ha destacado dos en 'Fin de Semana': el microondas y el figorífico. Por un lado, el microondas “es seguro calentar comida dentro de un tupper, lo único que tenemos que mirar es que esté pensando para ese uso. Eso lo podemos saber mirando los símbolitos que aparecen en el propio tupper”, manifiesta la experta. Aunque, por otro lado, la temperatura ideal para el frigorífico es de “cuatro grados como máximo” porque a partir de esta temperatura “hay algunas bacterias que pueden crecer”, ha concluido.