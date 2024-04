La única posibilidad que Siro López le da al Real Madrid contra el City: "Dependerá de..."

El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City en el Santiago Bernabéu terminó con empate (3-3). Todo queda por decidirse en el encuentro de vuelta en Inglaterra, como ya sucedió la temporada pasada, en la que el conjunto dirigido por Pep Guardiola pasó por encima del cuadro blanco en el Etihad y pasarón a la gran final de la Liga de Campeones.

La tranquilidad de Ancelotti

El técnico italiano afronta el partido de vuelta de los cuartos de final sin hacerle caso a lo sucedido en la anterior edición contra el equipo inglés. "No hay que mirar a lo que ha pasado, solo hay que mirar a lo de mañana. Competir, luchar y tener confianza, es lo que estamos intentando hacer. El resultado ha sido igualado y ahora hay otros noventa minutos, todo puede pasar. Tenemos la confianza de que tenemos la calidad para crear problemas", explicó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro.

Los números no están a favor del Real Madrid, que nunca ha ganado en el Etihad y que el Manchester City no pierde en su campo en Champions desde 2018. "La estadística se hace para romperla, hay muchos casos de partidos en los que el Madrid no había ganado y luego ha ganado. La estadística es buena para el aficionado, pero creo que es para romperla. En los últimos tres años nos hemos enfrentados, siempre han salido partidos espectaculares y espero lo mismo de mañana", aseguró el entrenador del conjunto blanco.

Antecedentes de la eliminatoria

El más reciente tuvo lugar en la pasada edición de la Liga de Campeones. El partido de ida quedó en el empate en el Santiago Bernabéu (1-1) y todo se tuvo que decidir en la vuelta en el Etihad. El Manchester City se creció en su casa, no le dio ninguna posibilidad al Real Madrid y pasó por encima del cuadro blanco (4-0), con un doblete de Bernardo Silva, otro de Julián Álvarez y un tanto en propia de Militao.

En 2022, también se vieron las caras en las semifinales de la Liga de Campeones. El Manchester City salió con ventaja del encuentro de ida en su casa (4-3) y parecía que el encuentro de vuelta seguiría con el mismo guion. Sin embargo, el partido en el Santiago Bernabéu fue una de las mayores remontadas de la historia de la Champions con tres goles en los últimos seis minutos del enfrentamiento, de la mano de un doblete de Rodrygo y otro de Benzema.

La única posibilidad para Siro López

El Manchester City parte como favorito para pasar a las semifinales de la Champions en su casa, a pesar de que hay antecedentes a favor de los dos equipos. Siro López explicó en El Partidazo de COPE la única posibilidad que le ve al Real Madrid para pasar de ronda. "Yo le doy un 60/40 (para los ingleses). Miro a la historia y es lo único que me da un poco de esperanza. Va a depender mucho de si el Real Madrid tiene la posibilidad de adelantarse con una contra", afirmó el periodista.

"En la vuelta contra el Bayern de Munich, que parecía que iba a ser otro baño como en la ida, cambia totalmente porque el Real Madrid marca un primer gol y ya Guardiola se vuelve un poco loco", comentó Siro López en el programa.

