La sorpresa de Juanma Castaño cuando le para por la calle Serrano de Madrid una persona de la música: "Es fan"

En El Partidazo de COPE sabemos cómo empieza el programa, pero nunca lo que puede pasar mientras está transcurriendo la edición de ese día. Este miércoles, Juanma Castaño quiso aprovechar para contar una anécdota que le ocurrió en el mismo día en una céntrica calle de Madrid y la protagonista terminó llamando en directo.

Audio

"No vais a saber lo que me ha pasado hoy, no os lo podéis imaginar", comenzaba a explicar Juanma Castaño, "esto es real como la vida misma": "Voy por la calle. Además, tengo un testigo de esto. Menos mal que tengo un testigo. Y me viene una señora y me dice: Juanma, Juanma, soy muy fan de El Partidazo de COPE".

Una persona de la música

Juanma Castaño lanzó una pregunta al aire: ¿Sabéis quién era la señora, mítica señora de la historia musical de España? Regina dos Santos, ¿os acordáis?". Muchos recalcaron que es "un gran culé, del Barça". "Pues me la he encontrado en la calle Serrano, encantada de la vida, que nos escucha todas las noches", señaló el director.

"Nunca pensé que Regina Dos Santos, la heroína de nuestra juventud, es muy futbolera", seguía señalando el presentador de El Partidazo de COPE antes de agradecer a la protagonista de la historia que escuche la radio y de mandarle "un beso enorme". Pero la historia no acabó ahí.

"Suceden muchas cosas en la magia de la radio", señalaba unos minutos después Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, "Regina nos ha llamado para que veáis que yo no miento, no miento, casi nunca". El presentador saludaba a este estandarte de la música que se convertía este miércoles en protagonista del programa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?????? Regina Do Santos, cantante y bailarina brasileña, es una oyente fiel del @partidazocope



?? "Soy una fan incondicional del programa y de todo el deporte de la @COPE"



???? "No soy del @FCBarcelona, soy del @Atleti"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/mrPJleUL8T — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 21, 2024

Juanma Castaño le preguntaba si "es verdad que nos hemos encontrado hoy en la calle y que me has dicho que eres oyente de El Partidazo": "Es verdad, y yo me he parado, te he visto y he dicho que soy una fan incondicional tuya, de tus programas, de todo el deporte de la COPE y que estás muy guapo".

"Es fan"

"Lo que no entiendo es porque esa opinión que tienes tú no es una opinión generalizada en el país, es una cosa que no termino de entender", bromeaba Juanma Castaño, "pero te lo agradezco muchísimo porque es lo que se ve". Además, Regina quiso puntualizar que "no soy del Barça, soy del Atlético de Madrid".

Audio

Juanma Castaño replicó que "también me habían pasado fotos tuyas con la camiseta de la Selección, pero a la vez del Barça, explícame tú": "Cuando me trajeron de Brasil al teatro Molinos, yo tuve un gran cariño y mi gran maestro don Ricardo, me dijo tú tienes que querer al Barça, la butifarra catalana, la barretina y todas estas cosas".

"Y yo aprendí eso porque yo no sabía ni hablar español", continuó explicando Regina Dos Santos, "tengo mucho cariño por el Barça, he ido muchas veces y he apoyado al Barça, pero cuando se fue Núñez, se acabó mi barcelonismo". "Ah, claro, has cambiado de chaqueta, ahora eres del Atleti", señalaba Juanma Castaño.

Juanma Castaño quiso terminar dedicándole unas palabras a la protagonista de la historia: "Yo también te he visto muy guapa y no me extraña si dices que haces tanto deporte y que te cuidas, lo que te deseo es mucha salud y que escuches mucho la radio de verdad". Regina devolvió los elogios mandando "un saludo para ti, para toda tu gente".