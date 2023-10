Lo que está prohibido emitir durante un Clásico en televisión: "Se graba pero no se emite"

Mediapro lo tiene todo preparado para retransmitir el Barcelona - Real Madrid del próximo sábado a las 16.15 horas. A nivel de realización se trata de un partido 'marcado en rojo' en el calendario de la temporada de LaLiga: el número de cámaras asciende a 38 (cuando lo normal en un partido cualquiera es trabajar con 21 ó 22 cámaras), hay un equipo que roza el centenar de personas y dos días antes ya comienza a desplegarse la logística sobre el propio estadio.

Un Barcelona - Real Madrid es especial hasta para su realizador jefe, Óscar Lago: "No me pongo nervioso. Si algún realizador se pone nervioso, no es buen realizador. Pero siento mucha responsabilidad. Lo que intento es aislarme de la gente. Yo soy introvertido pero estos días lo soy más, y me aparto de cenas y reuniones porque es mi manera de concentrarme", le explicó a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

??? Óscar Lago, en @partidazocope



?? "Un clásico no me pone nervioso, siento mucha responsabilidad"



? "Malo es el realizador que se pone nervioso antes de un partido de fútbol"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/vLhNBGHBfV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 26, 2023





Óscar Lago lleva algunas décadas dedicándose a la realización de partidos de fútbol, y explicó con pelos y señales cómo se trabaja durante un evento como el Barcelona - Real Madrid, uno de los partidos más importantes en todo el mundo

Joan Laporta y Florentino Pérez, durante una comida de directivas (FOTO: Real Madrid)





¿Se puede enfocar al palco? ¿Se puede enfocar una pelea entre banquillos? ¿Se puede enfocar a la grada si acontece un suceso extraordinario? ¿Se ayuda a los árbitros de la sala VOR de alguna manera? ¿Hay cosas que se quedan sin emitirse? El realizador jefe de Mediapro respondió muchas preguntas que se hará más de un aficionado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los secretos de una gran producción, en El Partidazo de COPE

Óscar Lago trató de responder una serie de preguntas que trataron de despejar dudas y sospechas por quienes creen que un equipo de realización puede incluso manipular o esconder imágenes que son, a priori, noticiables.

Y es que hay que entender el contexto de un partido como el que se disputa este sábado en el estadio de Montjuic, en el que a pesar de la relación cordial entre Barcelona y Real Madrid, el contexto de trasfondo hace que se respire cierto aire denso.

¿Pesa la sospecha de que se quienes piensan que se emiten más repeticiones de un equipo que de otro?

Nosotros hacemos televisión, no tenemos nada que ver con el arbitraje. Nosotros entregamos las señales de las 38 cámaras al proveedor del VAR pero nuestro trabajo es emocionar a los espectadores. De manera consciente, tenemos que buscar la objetividad. No podemos manipular nada: intentamos hacer la narrativa audiovisual lo más equilibrada posible hacia los dos equipos.

Óscar Lago, realizador jefe de Mediapro, con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE





¿Qué no se puede emitir en un partido de fútbol?

No se pueden enseñar cosas que generen violencia y sean ajenas al fútbol, y que puedan tener efecto rebote. Una pelea se graba pero no se emite: se guarda, se enseña a las autoridades o quien lo reclame.

¿Un lío entre banquillos puede emitirse?

Sí porque es parte de la competición. Cuando hay violencia, hay que pensar unos seguindos antes de enseñarlo. Trabajamos para un escenario global y hay cosas que pueden ser muy ofensivas en otros países.

¿Se puede enfocar al palco?

Estamos enfocando los palcos. En cada Clásico los enfocamos.

¿Existen ángulos muertos?

Los hay y los habrá. Es un deporte muy pasional y que rompe con cualquier lógica. El otro día vimos un gol y con toda la tecnología sigue siendo difícil ver si es fuera de juego. Un partido es algo muy vivo que no deja de sorprendernos.

ESCUCHA LA MÁSTERCLASS DE REALIZACIÓN TELEVISIVA DE ÓSCAR LAGO EN EL PARTIDAZO DE COPE

Audio





Florentino Pérez no acudirá al palco de Monjutic

Este miércoles se conoció, como adelantó El Chiringuito y recogieron multitud de medios, que Florentino Pérez no acudirá finalmente al palco del estadio de Montjuic.

El motivo de su ausencia: un tuit desafortunado del portavoz del Barcelona, Miquel Camps, sobre Vinicius, del que dijo que " se merece una colleja por payaso y vacilón, qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo ", en alusión a una jugada del futbolista del Real Madrid en el partido contra el Sporting de Praga de Liga de Campeones. Camps no pidió perdón: tan solo borró el tuit, y fue el directivo Rafa Yuste quien se disculpó en los micrófonos de Movistar.